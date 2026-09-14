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Capgemini se débarrasse d'une filiale embarrassante, l'action grimpe
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 10:10
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Capgemini grimpe de 4,3% à 107,3 EUR et caracole ainsi en tête du CAC 40 ce lundi matin, salué pour l'annonce d'un accord en vue de la vente de sa filiale Capgemini Government Solutions, une transaction qui permet au groupe de se débarrasser d'une polémique encombrante portant sur la collaboration de cette filiale avec la police fédérale de l'immigration (ICE).

Capgemini a annoncé, samedi, avoir conclu un accord en vue de la vente de sa filiale Capgemini Government Solutions, qui travaille avec le gouvernement fédéral américain, à ITC Federal, un fournisseur américain de services et de solutions digitales pour les agences fédérales chargées de la sécurité intérieure et de la défense.

Le groupe français de services informatiques, qui n'indique aucun montant dans son communiqué, précise que cette transaction demeure soumise aux conditions habituelles pour une opération de cette nature et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Comme indiqué lors du lancement du processus de cession en début d'année, Capgemini Government Solutions, filiale travaillant avec le gouvernement fédéral américain, représentait 0,4% du chiffre d'affaires total du groupe en 2025 et moins de 2% de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

Capgemini a fait part de ce projet de cession le 1er février, expliquant que "les contraintes légales habituelles imposées aux États-Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne lui permettaient pas d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs".

"Cette division avait fait l'objet de vives critiques en début d'année, accusée de contribuer aux activités de la police fédérale de l'immigration (ICE)", met en avant Invest Securities ce matin, soulignant ainsi que "cette cession, mineure par son ampleur, permet d'éteindre définitivement cet incendie".

L'affaire a démarré fin janvier, après la divulgation d'un contrat par l'Observatoire des multinationales. L'accord, signé le 18 décembre 2025 pour un montant de 4,8 MUSD, portait sur des "services d'enquêtes et de vérifications des antécédents personnels" pour le compte de l'ICE.

Capgemini a réagi aux révélations en lançant un examen du contrat. Dès le 26 janvier, son CEO, Aiman Ezzat, avait souligné que "la nature et la portée de ce travail ont soulevé des interrogations au regard de ce que nous faisons habituellement en tant qu'entreprise de services technologiques".

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