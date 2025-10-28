Capgemini relève ses prévisions après un T3 soutenu par l’Amérique du Nord et l’IA

Le logo de Capgemini à Nantes

Capgemini a relevé mardi sa prévision de croissance annuelle et publié un chiffre d’affaires de 5,39 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 2,9% à taux de change constants, soutenu par une accélération de la demande en Amérique du Nord et la croissance des activités liées à l’intelligence artificielle.

Le groupe français de services informatiques relève sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2025 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre +2,0% +2,5%, contre -1,0% à +1,0% auparavant. Il resserre cependant celle de sa marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,4%, contre 13,3% et 13,5%.

"Le Groupe a réalisé un troisième trimestre solide et meilleur que prévu, grâce à nos actions ciblées et à notre positionnement comme partenaire technologique intégrant la puissance de l’IA", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué.

L’Amérique du Nord affiche une croissance de 7%, tirée par les services financiers, les télécoms, médias et technologies, ainsi que par l’industrie, notamment dans les sciences de la vie, précise Capgemini.

En revanche, la France demeure sous pression (-4,7%), avec une faiblesse persistante du secteur industriel qui continue de peser sur la performance. Les offres les plus dynamiques concernent le cloud, la data et l’intelligence artificielle, selon le groupe.

Capgemini a par ailleurs finalisé l’acquisition du groupe américain WNS pour 3,3 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence dans les opérations intelligentes basées sur l’IA agentique.

"Aujourd’hui, on a commencé à signer quelques jolis contrats et un très beau contrat en perspective à finaliser d’ici la fin de l’année. Nous verrons les premiers fruits très intéressants de cette acquisition dans les mois à venir", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat lors d'une conférence téléphonique.

(Rédigé par Noémie Naudin avec Leo Marchandon, édité par Kate Entringer)