M6: chiffre d'affaires en repli au 3T, malgré la croissance du streaming et des audiences

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe M6 a connu au troisième trimestre une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires à 269,2 millions d'euros, pénalisé notamment par un moindre dynamisme des productions cinématographiques, malgré une hausse de ses revenus tirés du streaming, a-t-il annoncé mardi.

Dans un contexte de marché "marqué par l'instabilité politique et l'incertitude économique", les revenus publicitaires du groupe de télévision (M6, W9, 6ter, Gulli, etc.) et de radio (RTL, RTL2, Fun Radio) sont en baisse de 0,7% par rapport au troisième trimestre 2024 et s'élèvent à 220,7 millions d'euros, selon un communiqué.

Une baisse qui devrait se poursuivre, selon le groupe, qui "anticipe un marché publicitaire TV en recul sur le dernier trimestre 2025", est-il indiqué.

Également en cause, une année sans compétition sportive majeure et le moindre dynamisme de l'activité cinéma après une année 2024 notamment marquée par les sorties de "Cocorico" et "Un p'tit truc en plus", qui a fait plus de 10 millions d'entrées.

Le groupe souligne toutefois avoir réalisé son "meilleur score depuis six ans auprès des cibles commerciales", porté par les audiences des émissions "l'Amour est dans le pré", "les Traîtres" ou encore "Le Meilleur pâtissier".

"Sa part d’audience atteint 21,5% sur les 25-49 ans, soit une hausse de +1,6 point, signant ainsi la plus forte progression du marché", est-il précisé dans le communiqué.

Elle bénéficie aussi "de l'excellent démarrage" de l'émission Tout beau tout neuf présentée par Cyril Hanouna depuis la rentrée, "dont la performance a permis de multiplier par six son audience sur cette cible".

"Les audiences, ce n'est pas la clé immédiate (...) c'est le meilleur accompagnateur pour le chiffre d'affaires", a expliqué à l'AFP le directeur général finance et supports de M6 Jérôme Lefébure, assurant qu'elles peuvent "se transformer en revenus publicitaires si le marché est au rendez-vous".

Lancée en mai 2024, la plateforme de streaming M6+ est "un vrai succès" dont la fréquentation "augmente sans arrêt", a-t-il poursuivi, annonçant "30 millions de fréquentations moyennes au mois de septembre, un record".

Selon le communiqué, le chiffre d'affaires streaming est en augmentation de 25% et s’établit à 24,4 millions d'euros, soit 11,5% du chiffre d'affaires total du pôle Vidéo au 3e trimestre 2025, contre 9% au T3 2024.

Le groupe a confirmé son objectif de chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros en 2028.