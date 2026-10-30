Capgemini grimpe après le relèvement de son objectif de croissance

Capgemini gagne 2,3% à 125,9 EUR et signe ainsi l'une des meilleures performances du CAC 40 ce matin, salué pour le relèvement de sa prévision de croissance pour 2026, à l'occasion d'un point d'activité traduisant une bonne dynamique commerciale.

Au 3e trimestre 2026, Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 6 073 MEUR, en hausse de 12,6% à taux de change courants et de 11,7% à taux de change constants, une performance supérieure à la prévision moyenne des analystes, qui tablait sur une croissance de 10,5%.

"En supposant une contribution stable des acquisitions d'environ 6,5 points de pourcentage, cela implique une croissance organique de 5,2%, contre un consensus de 3,9% et les 4,1% que nous attendions pour notre part", indique Jefferies.

"D'après nos échanges, le buy-side anticipait déjà une performance supérieure au consensus, mais ces chiffres devraient même dépasser les attentes du buy-side", ajoute le broker, qui salue une croissance stable par rapport au 2e trimestre, malgré une base de comparaison devenue plus exigeante.

"Notre stratégie, axée sur les nouveaux gisements de valeur créés par l'IA, porte ses fruits, avec une réelle dynamique commerciale", souligne le directeur général, Aiman Ezzat, alors que les prises de commandes se sont élevées à 5 401 MEUR au 3e trimestre, en hausse de 3,4% à taux de change constants.

Le groupe de services informatiques vise désormais une croissance à taux de change constants de son chiffre d'affaires de 9,0% à 9,5% pour 2026, contre une prévision précédente de l'ordre de 8,5% à 9,0%, ce qui implique un relèvement de sa prévision de croissance organique à une fourchette, désormais de 4% à 4,5%.

"Toutefois, compte tenu de la performance supérieure aux attentes enregistrée au 3e trimestre, ces nouvelles prévisions impliquent un ralentissement de la croissance organique à environ 2,5% au 4e trimestre", estime Jefferies.

"La base de comparaison devenant plus exigeante, un certain ralentissement paraît probable, mais la plupart des investisseurs devraient considérer ces prévisions comme prudentes", ajoute le broker, qui s'attend à ce que le consensus remonte vers une croissance organique annuelle de 4,5%.

"La performance globale est solide, mais les dernières actualités du secteur suggèrent que le contexte général reste mitigé", estime néanmoins Jefferies, qui préfère maintenir sa recommandation "conserver" "jusqu'à ce que le flux d'actualités sectoriel soit plus stable".