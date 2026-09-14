Capgemini, Dassault Systèmes, Teleperformance... les victimes de l'IA se redressent

Les craintes sur le développement de l'IA, nourries par les dirigeants d'OpenAI, Anthropic et xAI, provoquent une chute des valeurs chéries de la cote et le rebond des entreprises affaiblies par cette technologie.

Valeurs en hausse

Capgemini ( 5,4%) : l'appel à ralentir le rythme effréné du développement de l'IA par ses principaux promoteurs remet en selle les entreprises qui avaient perdu beaucoup de terrain ces derniers trimestres, à cause de la concurrence de cette révolution technologique. Dassault Systèmes ( 3,6%) en profite également, comme Teleperformance ou Wolters Kluwer .

Roche ( 4,5%) : le laboratoire a annoncé la publication des résultats intermédiaires positifs de l'essai de phase III TAISHAN-302, mené en collaboration avec MediLink dans le cancer du poumon à petites cellules. En parallèle, AstraZeneca a échoué dans un traitement contre le cancer du sein, qui repousse l'arrivée d'un concurrent pour le girédestrant de Roche.

Pernod Ricard ( 3%) et Rémy Cointreau ( 3%) : les investisseurs en vins & spiritueux peuvent faire sauter le bouchon. Dans le cadre de sa visite de deux jours en Irlande, Donald Trump a annoncé la levée des droits de douane frappant le whiskey irlandais entrant aux Etats-Unis. Les marchés ont aussitôt salué la nouvelle. Pernod Ricard est propriétaire de Jameson, le whiskey le plus vendu du monde.

Davide Campari ( 2,8%) : UBS relève de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,10 EUR à 7 EUR.

Valeurs en baisse

Soitec (-14%) : la valeur française la plus corrélée à l'intelligence artificielle fait les frais des doutes sur le développement du secteur, comme souligné plus haut. Aixtron , ASM International , Schneider , Siemens Energy , Infineon et tout l'écosystème prennent une purge, pour les mêmes raisons.