CapGemini : -5% vers 95,2E, cassure imminente des 96,2E

Cela reste décidément très "compliqué" pour CapGemini qui rechute de -5% vers 95,2E : le titre s'enfonce sous le support majeur des 96,2E des 26 et 27 mars, puis du 15 mai (96,3E) et cela pourrait préfigurer un nouvel épisode correctif en direction de 81E, en application de la règle du report d'amplitude après des échecs répétés sous 110,5E depuis début mars.
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