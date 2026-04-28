Canal maintient le signal au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:19
En incluant cette dernière dans la base de comparaison du premier trimestre 2025, l'activité du groupe de médias apparaît globalement stable, avec un léger recul de 0,4%.
En Europe, le chiffre d'affaires a reculé de 1,6% pour s'établir à 1,127 MdEUR (-2,1% à périmètre et taux de change constants).
Ces éléments ont été partiellement compensés par la hausse des revenus wholesale en Hongrie et en République tchèque, ainsi que par une dynamique positive d'acquisition de clients en Autriche, notamment en OTT.
En Afrique et en Asie, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 889 MEUR, contre 260 MEUR un an plus tôt, soit une hausse de 242,6% liée à l'intégration de MultiChoice. A périmètre comparable incluant MultiChoice, les revenus reculent toutefois de 1,2%, pénalisés par la baisse de l'activité de MultiChoice et par un effet de change défavorable.
Le chiffre d'affaires de MultiChoice est en repli, principalement en raison de la baisse des revenus hors abonnements, notamment les ventes d'équipements aux nouveaux clients - affectées par une hausse des subventions - ainsi que le recul des revenus liés à la vente de contenus, des commissions d'assurance et la disparition d'éléments non récurrents favorables enregistrés au premier trimestre 2025. Les revenus publicitaires ont en revanche bénéficié des compétitions SA20 de cricket et de la Coupe d'Afrique des nations. Les revenus d'abonnements sont restés globalement stables à taux de change constants.
Une cotation secondaire en Afrique du Sud en ligne de mire
Le plan de relance de MultiChoice est en cours de déploiement et les synergies attendues se matérialisent conformément aux anticipations. Une cotation secondaire à la Johannesburg Stock Exchange (JSE) est par ailleurs prévue le 3 juin 2026.
Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le groupe présidé par Maxime Saada confirme ses objectifs pour 2026, couvrant à la fois le périmètre historique et celui de MultiChoice. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires stable, un résultat opérationnel ajusté de 735 MEUR ainsi qu'un flux net de trésorerie opérationnel (CFFO), hors règlement du litige lié à la TVA et coûts de restructuration, supérieur à 600 MEUR. Le flux de trésorerie disponible (FCF), avant ces éléments exceptionnels, est également attendu supérieur à 250 MEUR.
Dans ce contexte, Oddo BHF réitère sa recommandation à surperformance sur le titre après une publication du premier trimestre 2026 jugée globalement conforme, malgré un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attente. Le broker évoque un trimestre contrasté : en Europe, les revenus reculent plus que prévu, pénalisés notamment par la fin de C8 et du contrat DAZN, tandis que la Pologne et l'Autriche affichent une dynamique plus favorable.
En Afrique et en Asie, la croissance reste modeste dans un environnement marqué par MultiChoice et les effets de change, mais soutenue par la bonne tenue de l'Afrique francophone et de l'Asie. Le pôle contenus et production affiche pour sa part une progression solide.
Oddo BHF maintient ses prévisions pour 2026 et estime qu'un rebond de la base d'abonnés au second semestre pourrait constituer un catalyseur positif pour le titre.
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