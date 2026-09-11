Canal et LALIGA signent un accord pour lutter contre le piratage audiovisuel sportif

Canal et LALIGA (championnat professionnel de football de première division en Espagne) annoncent la signature d'un accord stratégique inédit de lutte contre le piratage audiovisuel sportif dans près de 50 pays, en Europe, en Afrique subsaharienne et à Haïti. Sans précédent, cet accord marque l'une des initiatives les plus ambitieuses entre un diffuseur et une ligue sportive pour faire face à l'une des plus importantes menaces qui pèsent sur l'industrie du sport : le piratage.

Canal et LALIGA mutualiseront leurs expertises, leurs technologies ainsi que leurs capacités d'action et d'analyse en matière d'anti-piratage. En coordonnant leur stratégie de lutte, les deux acteurs décuplent leur capacité d'intervention contre les réseaux de piratage avec une efficacité renforcée sur tous leurs territoires. Comptant déjà parmi les acteurs les plus engagés et offensifs dans ce domaine, avec cet accord, les deux partenaires franchissent une nouvelle étape dans la défense de l'écosystème sportif et de son modèle de financement, pour continuer de proposer aux fans de football des moments toujours plus exceptionnels.

Préserver la valeur des contenus sportifs pour garantir le financement du sport

Chaque retransmission illicite d'un match de football prive l'ensemble de l'écosystème sportif amateur et professionnel, de ressources essentielles à son développement : qu'il s'agisse du financement des centres de formation des talents de demain, du soutien des clubs de toutes tailles, ou de l'investissement dans la production audiovisuelle pour faire vivre à l'écran les plus belles compétitions sportives.

Outre l'enjeu de la protection du droit d'auteur, le piratage constitue l'une des principales menaces pour la pérennité du modèle économique du sport, en compromettant les investissements, l'innovation et la création de valeur des droits audiovisuels.

Ainsi, avec le sport au coeur de leur stratégie de développement, CANAL et LALIGA sont déterminés à intensifier leur lutte contre le piratage, pour optimiser la protection des contenus sportifs proposés aux abonnés de CANAL et supporters des clubs de LALIGA.

Pour CANAL et LALIGA, protéger les contenus sportifs audiovisuels relève également de la protection des supporters et consommateurs. Derrière les offres illégales se cachent des risques bien réels : vols de données personnelles, logiciels malveillants, fraudes ou diffusion de contenus non contrôlés. En renforçant ensemble leur dispositif de lutte contre le piratage, les deux partenaires entendent garantir aux fans un accès sûr, fiable et de haute qualité à l'un des championnats de football les plus suivis au monde.