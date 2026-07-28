Canal+ annonce qu'un quatrième film « Paddington » est en préparation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le budget de contenu, réécriture de l'ensemble du texte) par Leo Marchandon

Canal+ CAN.L a annoncé mardi qu’un quatrième film en prise de vues réelles consacré à Paddington était en cours de développement, le groupe français de télévision payante cherchant à renforcer son catalogue de contenus avec l’une des franchises internationales les plus réussies de StudioCanal.

Le directeur général, Maxime Saada, a déclaré à Reuters que Canal+ serait le premier diffuseur à diffuser le film en France dans le cadre d’une fenêtre de diffusion exclusive lui permettant de diffuser les films six mois après leur sortie en salles.

Cet accord a été maintenu dans le cadre d’un accord renouvelé avec les organisations cinématographiques françaises, valable jusqu’en 2032. En vertu des règles françaises de chronologie des médias, les plateformes de streaming concurrentes doivent généralement patienter bien plus longtemps avant de pouvoir proposer des films récemment sortis.

« Grâce à ces accords, les films de studios tels qu’Universal, Warner et Paramount sont disponibles sur Canal+ avant les plateformes de streaming », a déclaré Saada.

La France reste le premier marché de Canal+, générant 1,77 milliard d’euros (2,04 milliards de dollars) de chiffre d’affaires au premier semestre 2026.

Pour conserver sa fenêtre de diffusion préférentielle, Canal+ est tenu d’investir environ 140 millions d’euros par an dans le cinéma français, a précisé Saada. « Nous nous sommes engagés à dépenser environ 50 millions d’euros supplémentaires par an », a-t-il ajouté, ce qui porte l’investissement total à un peu moins d’un milliard d’euros sur cinq ans.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Canal+ en matière de contenus. Le groupe a dépensé 2,25 milliards d’euros en programmation et en production au premier semestre 2026 et prévoit de dépenser environ 4,5 milliards d’euros cette année, dont environ un cinquième sera consacré aux films et aux séries télévisées.