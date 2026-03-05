 Aller au contenu principal
Canadian Natural Resources dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une augmentation de la production
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 7 et 15, et un commentaire d'analyste au paragraphe 8)

Le producteur de pétrole et de gaz Canadian Natural Resources CNQ.TO a affiché jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, l'augmentation de la production ayant permis de compenser la baisse des prix du brut.

Les producteurs canadiens de sables bitumineux ont résisté au ralentissement du secteur mondial , frappé par l'incertitude des tarifs douaniers américains et l'augmentation de l'offre de l'OPEP+, grâce à des années d'investissement qui ont permis de maintenir leurs coûts parmi les plus bas en Amérique du Nord.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays a déclaré que sa production avait bondi de 12,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau record de 1,66 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au quatrième trimestre.

Il a également relevé ses prévisions de production pour 2026 à 1,62-1,67 million de bpj, contre 1,59-1,65 million de bpj prévu précédemment.

Canadian Natural a augmenté son dividende trimestriel de 6,4 % à 0,625 $CAN par action.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 82 cents canadiens par actionau quatrième trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 69 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 1,8 % dans les échanges avant bourse .

"Nous considérons que le dépassement, la hausse du dividende, l'augmentation des prévisions de production pour 2026 et l'ajustement de la politique de rendement pour les actionnaires sont très constructifs", a déclaré Manav Gupta, analyste d'UBS.

LES PRIX DU BRUT SOUS PRESSION

Le trimestre s'est déroulé dans un environnement pétrolier plus faible, alors que les préoccupations croissantes concernant l'offre excédentaire, le ralentissement de la demande et l'augmentation des stocks ont exercé une pression sur les prix du brut, le Brent LCOc1 s'établissant en moyenne à environ 63,13 dollars le baril au cours de la période de décembre.

Canadian Natural a déclaré que le prix moyen réalisé pour les liquides d'exploration et de production était de 64,42 dollars canadiens par baril au cours du trimestre, contre 75,22 dollars canadiens par baril un an plus tôt.

Elle a également augmenté son plan de dépenses en capital pour l'année en cours de 455 millions de dollars canadiens pour le porter à 6,88 milliards de dollars canadiens.

La société a déclaré avoir acquis pour 765 millions de dollars canadiens certains actifs dans la région de Peace River, en Alberta, qui est adjacente à ses activités existantes dans la région.

(1 $ = 1,3645 dollar canadien)

