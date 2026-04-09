Canada - 9 avril

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL -Colette Watson, directrice de la division sports et médias de Rogers Communication RCIb.TO , prend sa retraite après 35 ans passés au sein de l'entreprise, a annoncé mardi le groupe de télécommunications, alors qu'il se prépare à modifier sa stratégie en matière de propriété sportive.

-Les Canadiens devraient voir les prix de l'essence baisser dans les jours qui suivent la chute des prix du pétrole à la suite d'un accord de cessez-le-feu conclu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran.

-CAE Inc CAE.TO mettra à pied environ 2 % de ses effectifs et envisage de vendre trois installations européennes, a déclaré mercredi la société canadienne de formation aéronautique et militaire, citant l'affaiblissement de la demande de la part des compagnies aériennes civiles.