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Canada - 9 avril
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL -Colette Watson, directrice de la division sports et médias de Rogers Communication RCIb.TO , prend sa retraite après 35 ans passés au sein de l'entreprise, a annoncé mardi le groupe de télécommunications, alors qu'il se prépare à modifier sa stratégie en matière de propriété sportive.

-Les Canadiens devraient voir les prix de l'essence baisser dans les jours qui suivent la chute des prix du pétrole à la suite d'un accord de cessez-le-feu conclu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran.

-CAE Inc CAE.TO mettra à pied environ 2 % de ses effectifs et envisage de vendre trois installations européennes, a déclaré mercredi la société canadienne de formation aéronautique et militaire, citant l'affaiblissement de la demande de la part des compagnies aériennes civiles.

Guerre en Iran

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44,910 CAD TSX -2,20%
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