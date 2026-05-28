Israël déclare "zone de combat" une grande partie du sud du Liban

Des secouristes fouillent les décombres laissés par une meurtrière frappe israélienne la veille à Burj al-Shamali, près de Tyr, le 27 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne a averti mercredi qu'elle considérait comme une "zone de combat" tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière, et a de nouveau enjoint tôt jeudi des habitants à évacuer avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah.

Israël a lancé cet avertissement alors qu'il intensifie ses opérations terrestres et aériennes dans l'est et le sud du pays voisin, où le mouvement chiite pro-iranien a fait état de combats "directs", en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, mais que les deux parties s'accusent de violer.

Alors que de nombreux Libanais tentent de célébrer l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, l'armée israélienne, a appelé tous les habitants qui se trouveraient dans cette région à évacuer vers la rive nord du Zahrani.

Le porte-parole de l'armée israélienne a prévenu qu'elle allait agir contre le Hezbollah "avec une très grande force".

Tôt jeudi matin, l'armée israélienne a de nouveau appelé les habitants de Tyr à évacuer certaines zones où elle compte frapper le Hezbollah, de même que dans une localité de la banlieue nord-est de cette grande ville côtière du sud du Liban. "Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani", a écrit sur Telegram son porte-parole Avichay Adraee.

Cette escalade intervient juste avant une réunion militaire entre les deux pays prévue vendredi au Pentagone, et à l'approche de nouvelles sessions de négociations sous parrainage américain les 2 et 3 juin.

Selon l'Agence nationale d'information ANI, média d'Etat, des frappes israéliennes ont été menées mercredi dans le sud et la vallée de la Bekaa, dans l'est, deux régions où l'armée israélienne a indiqué viser des "sites d'infrastructure du Hezbollah" pro-iranien.

L'armée a annoncé la mort d'un soldat, après une précédente perte la veille.

- "Affrontements directs" -

De la fumée s'élève des abords de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Des raids israéliens ont notamment touché Tyr et ses abords, selon l'ANI et un correspondant de l'AFP.

L'armée israélienne avait auparavant appelé à évacuer de larges zones de cette ville, et répété pour la deuxième journée consécutive son ordre d'évacuation de Nabatiyé.

Dans cette grande ville méridionale, l'ANI a fait état d'"énormes dégâts" mercredi.

Selon le correspondant de l'AFP, des habitants des zones menacées de Tyr ont fui vers d'autres quartiers. Les autorités ont toutefois averti que les abris étaient débordés, exhortant à se diriger plutôt vers Beyrouth.

Des combattants "se sont livrés à des affrontements directs avec les forces ennemies" à Zawtar el-Charqiyé, a annoncé de son côté le Hezbollah, faisant aussi état de trois attaques de drones contre des troupes dans le nord d'Israël.

Il a revendiqué depuis mardi des tirs et attaques de drone contre des forces israéliennes tentant de s'infiltrer dans cette localité, stratégique pour sa proximité avec Nabatiyé.

Zawtar el-Charqiyé se situe à la lisière de la "ligne jaune" délimitant la bande d'une dizaine de km dont l'armée israélienne a pris le contrôle dans le sud du Liban, y interdisant l'accès aux habitants et y menant de larges opérations de démolition.

L'armée israélienne avait déclaré mardi étendre ses opérations au sol au-delà de la "ligne jaune".

- "Etendre l'autorité de l'Etat" -

Le Liban a été aspiré dans la guerre au Moyen-Orient quand le Hezbollah a rouvert le 2 mars un front contre Israël, en soutien à l'Iran après l'attaque israélo-américaine du 28 février.

Les frappes israéliennes ont tué 3.269 personnes depuis, selon un nouveau bilan mercredi du ministère de la Santé.

Parmi elles, au moins 31 ont été tuées mardi, dont au moins 15 habitants de Burj al-Shemali, près de Tyr, selon le maire de cette localité. Un photographe de l'AFP a vu mercredi des secouristes extraire un corps des décombres, tandis qu'une pelleteuse dégageait des amas de gravats.

Dans l'ouest de la Bekaa, la localité de Machghara qui abritait des centaines de familles déplacées est désormais déserte après plusieurs jours de bombardements israéliens.

Son maire, Iskandar Barakeh, fait part à l'AFP de sa crainte de voir la région, par où transitent combattants et matériel du Hezbollah, "se transformer en arrière-front".

La délégation militaire dirigée par le général Georges Rizkallah qui doit rencontrer vendredi des militaires israéliens "insistera sur la nécessité de mettre fin aux hostilités et présentera le plan de l'armée visant à restreindre les armes du Hezbollah et étendre l'autorité de l'Etat sur le territoire libanais", a indiqué une source militaire à l'AFP.