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Les États-Unis accusent un ingénieur de Google de délit d'initié concernant Polymarket
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 02:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire de Polymarket au paragraphe 10) par Dietrich Knauth

Le ministère américain de la Justice a inculpé un ingénieur logiciel de Google pour avoir utilisé des informations privilégiées afin de truquer des paris liés à la liste des recherches les plus fréquentes de Google sur le marché de prédiction Polymarket, empochant ainsi 1,2 million de dollars de bénéfices, selon une plainte rendue publique mercredi.

Michele Spagnuolo, un citoyen italien de 36 ans, aurait utilisé des informations privilégiées pour parier sur des candidats ayant peu de chances de l'emporter, comme le musicien indie pop D4vd, qui est apparu sur la liste des recherches les plus fréquentes de Google GOOGL.O après avoir été arrêté et accusé du meurtre d'une adolescente, selon la plainte.

D4vd était la personne la plus recherchée de l'année, selon les statistiques de Google publiées le 4 décembre, et Spagnuolo aurait utilisé des informations privilégiées lorsqu'il a parié, le 27 novembre, que D4vd serait en tête de la liste.

Ce pari s'est avéré particulièrement rentable car les marchés estimaient que la « probabilité était quasi nulle » que D4vd soit la personne la plus recherchée sur Google, selon la plainte.

Spagnuolo, sous un compte appelé « AlphaRaccoon », aurait également utilisé des informations privilégiées pour placer d'autres paris basés sur la liste des recherches les plus fréquentes de Google, selon la plainte. Il a parié en octobre que le rappeur Kendrick Lamar serait en tête de liste, à un moment où les données internes de Google indiquaient que Lamar était en passe d'être la personne la plus recherchée de l'année.

Reuters n'a pas pu identifier immédiatement l'avocat de Spagnuolo.

Spagnuolo réside en Suisse, selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, a déclaré dans un communiqué que les procureurs poursuivraient les initiés d'entreprise qui cherchent à utiliser des informations commerciales confidentielles pour réaliser des profits sur les marchés de prédiction.

"Le délit d’initié compromet l’intégrité de nos marchés, et le peuple américain souhaite que ce comportement motivé par la cupidité fasse l’objet d’une enquête et de poursuites", a déclaré Clayton.

Google a déclaré dans un communiqué qu'il collaborait avec les forces de l'ordre et que l'utilisation d'informations confidentielles pour placer des paris constituait une grave violation de la politique de l'entreprise. Spagnuolo a été suspendu de ses fonctions, selon un porte-parole de Google.

Polymarket a déclaré avoir aidé les forces de l'ordre à enquêter sur les activités de Spagnuolo, et c'est à ce jour la seule plateforme de prédiction dont la coopération a conduit à des accusations de délit d'initié aux États-Unis.

En avril, les procureurs fédéraux ont inculpé , un soldat de l’armée américaine, pour avoir utilisé des informations classifiées afin de placer des paris sur Polymarket concernant la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

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