Canada - 15 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les articles suivants sont les plus importants du journal canadien Globe and Mail. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL - Les pourparlers sur la réduction des droits de douane chinois sur le canola canadien sont productifs et se poursuivent, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, au cours de la première journée de la visite officielle du premier ministre Mark Carney à Pékin.

- La Cour supérieure du Québec a certifié un recours collectif alléguant qu'Air Canada AC.TO a imputé à tort des annulations de vols qu'elle attribuait à la sécurité et qui étaient en fait causées par des pénuries de personnel sous le contrôle de la compagnie aérienne.

- Microsoft MSFT.O a saisi les domaines de RedVDS, un service de location de serveurs qui, selon elle, favorisait la cybercriminalité au Canada et à l'étranger, après avoir obtenu une ordonnance du tribunal visant à perturber le rôle présumé de la plateforme dans les attaques visant les systèmes canadiens.