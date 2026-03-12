Le déficit commercial américain s'est réduit en janvier

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 février 2026. ( AFP / SAUL LOEB )

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en janvier sur un mois, à 54,5 milliards de dollars, une baisse des importations de biens s'étant conjuguée à une hausse des exportations, selon des données publiées jeudi par le ministère du Commerce.

Ce déficit est moins important que ce qu'attendaient les analystes: ils pensaient qu'il s'établirait autour de 67 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

La première économie mondiale présentait un déficit commercial de 72,9 milliards de dollars en décembre 2025.

La balance commerciale a connu de grandes fluctuations depuis un peu plus d'un an en raison des bouleversements liés aux droits de douane mis en place par l'exécutif américain.

La Cour suprême des Etats-Unis a infligé un camouflet au président en février en annulant une large part de ces droits de douane.

Donald Trump a mis en place dans la foulée, en s'appuyant sur un autre levier législatif, une nouvelle surtaxe de 10%. Celle-ci est toutefois limitée dans le temps (150 jours maximum).

Le gouvernement cherche à restaurer autrement - et durablement - ses droits de douane, qui sont un pilier majeur de la politique économique et diplomatique de la Maison Blanche.

Pour l'heure, les taxes aux frontières restent les plus élevées depuis les années 1940, selon le Budget Lab de l'Université Yale.