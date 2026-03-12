Generali: bénéfice net ajusté en hausse de 14,5% en 2025

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un italien de l'assurance Generali a vu sa rentabilité nettement progresser, notamment dans ses activités traditionnelles, selon les résultats sur l'ensemble de l'année 2025 publiés jeudi.

Le bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), indicateur souvent utilisé pour les comparaisons, est en hausse de 14,5% sur 2024, à 4,31 milliards d'euros.

Les revenus du groupe ont enregistré une hausse de 3,6% à 98,1 milliards d'euros grâce à une nette croissance de ses activités dans l'assurance-dommages.

Generali a dégagé un bénéfice opérationnel en hausse de 9,7% à 8 milliards d'euros, poussé par ses activités d'assurance dans la branche dommages et assurance-vie. Ses activités dans la banque progressent moins rapidement.

"Les résultats records atteints en 2025 clôturent avec succès la première année de notre plan stratégique +Lifetime Partner 27 : Driving Excellence+ et confirment la création continue de valeur pour toutes nos parties prenantes", s'est félicité le PDG du groupe, le Français Philippe Donnet, cité dans un communiqué.

"Dans un contexte encore marqué par une grande incertitude, nous avons encore renforcé notre rôle de véritable partenaire de vie pour tous nos clients, en leur offrant protection, sérénité et stabilité", a ajouté M. Donnet.