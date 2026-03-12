Deutsche Bank visée par environ 850 millions d'euros de réclamations d'anciens cadres (rapport annuel)

( AFP / BEN STANSALL )

Deutsche Bank fait face à près de 850 millions d'euros de demandes de dommages et intérêts de cinq anciens cadres, qui l'accusent de ne pas les avoir suffisamment défendus lors d'un procès pénal en Italie, selon le rapport annuel de l'établissement publié jeudi.

Les recours en justice ont trait à un scandale comptable ayant éclaté dans les années 2010, quand les dirigeants de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ont été accusés de collusion avec des employés de la banque allemande.

Il leur était reproché d'avoir dissimulé les pertes de la banque italienne via des transactions complexes sur dérivés, entraînant une fausse représentation de ses comptes entre 2008 et 2012.

Les anciens employés, initialement condamnés en 2019, ont été acquittés en appel et par la Cour suprême italienne en 2023, ce qui les a amenés à désormais demander des dommages et intérêts contre Deutsche Bank.

Quatre d'entre eux ont déposé en septembre 2025 devant la justice anglaise des demandes pour "plus de 600 millions de livres sterling (696 millions d'euros) de dommages et intérêts" au titre du "préjudice allégué causé à leurs carrières par les procédures pénales italiennes et la condamnation en première instance", indique le rapport annuel.

Pour un motif similaire, un autre recours a été déposé par un ancien employé devant les tribunaux allemands au deuxième trimestre 2024, réclamant environ 152 millions d'euros de dommages et intérêts.

Deutsche Bank "considère toutes ces réclamations comme sans fondement et se défendra vigoureusement, y compris en contestant les pertes alléguées gonflées et irréalistes".

Un sixième ancien employé a déposé une requête devant les tribunaux anglais en septembre 2025 mais elle a été résolue de manière "confidentielle", indique la banque.

Cette dernière ne dit pas si elle a constitué une provision concernant ces affaires, car "une telle divulgation pourrait gravement compromettre l'issue des procédures".

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Bank perdait près de 5% à 12H00 GMT, bonne dernière de l'indice Dax.

La banque, impliquée dans de nombreuses autres affaires civiles dans le monde, s'attend à ce que les charges nettes liées aux litiges soient "nettement supérieures" aux niveaux enregistrés en 2025, indique son rapport annuel.

Elle a constitué 293 millions d'euros de nouvelles provisions pour les litiges civils au cours de l'année écoulée, qui s'est soldée par un bénéfice net record de 6,1 milliards d'euros.