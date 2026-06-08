Campbell's maintient ses objectifs annuels alors que les dépenses de consommation aux États-Unis restent sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 7, ainsi que du contexte au paragraphe 12)

Le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O a maintenu lundi ses prévisions annuelles, plusieurs mois après les avoir revues à la baisse, alors que la prudence des consommateurs américains en matière de dépenses continue de peser sur la demande.

La confiance des consommateurs a chuté à des niveaux historiquement bas ces derniers mois, alors que la hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran a mis à mal les budgets des ménages déjà mis à rude épreuve par une inflation tenace.

Cette pression pousse les consommateurs à faibles revenus vers des marques moins chères et des marques de distributeur, ce qui pèse sur la demande pour des entreprises telles que Campbell's, qui ont augmenté leurs prix afin de consolider leurs marges et de compenser la hausse des coûts des matières premières et des droits de douane.

Pourtant, l'action du fabricant des crackers Goldfish a progressé de 1,5 % en pré-ouverture après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Sur une base ajustée, Campbell's a réalisé un bénéfice de 50 cents par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG. Ce résultat s'explique principalement par l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les bénéfices tirés de son programme de réduction des coûts.

La société a déclaré avoir atteint environ 200 millions de dollars de son objectif de réduction des coûts de 375 millions de dollars pour l'exercice 2028.

“Nous nous concentrons sur la simplification de l'activité, l'accélération de la productivité et la réduction des coûts”, a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen.

Son chiffre d'affaires net trimestriel a toutefois reculé de 4 % à 2,37 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux estimations des analystes.

Le secteur des aliments emballés évolue pour s'adapter à une évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains, accélérée par l'adoption rapide de médicaments amaigrissants.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la division repas et boissons de Campbell a reculé de 2 %, contre une hausse de 15 % il y a un an. Son activité de snacks a enregistré une baisse de 7 %, contre un recul de 8 % un an plus tôt.

La société prévoit pour l'exercice 2026 une baisse de son chiffre d'affaires net organique comprise entre 1 % et 2 % , et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,15 et 2,25 dollars.

Par ailleurs, Campbell's devrait être retiré de l'indice S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 22 juin.