Campari et Heineken parmi les valeurs préférées d'UBS dans les boissons

Les analystes d'UBS ont dressé ce jeudi un état des lieux nuancé du secteur européen des boissons, jugeant que la consommation restait certes sous pression, mais aussi que l'intérêt des investisseurs semblait renaître.

Dans une étude diffusée dans la matinée, la banque suisse fait remarquer que l'indice sectoriel a essuyé une baisse de 5% par rapport à ses récents sommets, un repli qui s'est matérialisé malgré une saison des résultats du 2e trimestre réussie, mais plus que contrebalancé par la remontée des rendements obligataires.

UBS dit toutefois percevoir un regain d'intérêt des investisseurs pour les fabricants d'alcool, à mesure que le débat s'éloigne progressivement des questions structurelles qui avaient entraîné des révisions à la baisse des prévisions de résultats pour se concentrer davantage sur des valorisations jugées de nouveau raisonnables au regard d'attentes de bénéfices désormais plus réalistes.

Cap sur les dossiers les plus spécifiques

Dans ce contexte, l'établissement indique s'attendre à ce que le marché revalorise les dossiers les plus "idiosyncratiques", c'est-à-dire ceux présentant une trajectoire de croissance propre.

De son point de vue, l'italien Campari pourrait tout particulièrement profiter de la perspective d'une accélération de sa croissance, aux côtés de l'embouteilleur Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

UBS dit aussi intégrer AB InBev et Carlsberg à cette liste, tout en précisant que leur publication de 3e trimestre pourrait ne pas constituer le catalyseur immédiat.

Au sein des brasseurs, la banque helvétique dit afficher une nette préférence pour Heineken à l'approche de ses résultats de 3e trimestre, pour lesquels elle anticipe de bonnes surprises au niveau des ventes en volumes.

Des perspectives contrastées pour les français

Les perspectives pour les acteurs français des spiritueux apparaissent, en revanche, plus divergentes.

Concernant Pernod Ricard, les analystes disent avoir identifié un risque de déception sur les ventes en données organiques du 3e trimestre, particulièrement en Amérique, tandis que la tendance reste atone en Europe, confirmant l'accès de faiblesse de ses marchés clés.

S'agissant de Rémy Cointreau, à l'inverse, UBS évoque une dynamique des ventes organiques qui tend à accélérer, ce qui l'amène à percevoir un potentiel haussier sur les ventes de cognac, porté par le redressement de la zone Asie-Pacifique.

UBS affiche des recommandations d'achat sur AB InBev, Campari, Carlsberg, Coca-Cola HBC et Heineken, mais une opinion neutre sur Pernod Ricard et Rémy Cointreau.

En Bourse, l'action AB InBev prenait 1,5% jeudi vers 16h00, Campari cédait 0,2%, Heineken progressait de 0,9% tandis que Pernod et Rémy gagnaient respectivement 0,3% et 0,6%.