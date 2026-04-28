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CALIBRE (ex CYBERGUN) : Point sur la publication du Rapport financier annuel 2025
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 20:00

28 avril 2026

La Société fait actuellement face à un retard dans la production des comptes de ses différentes entités (comptes sociaux) et de ses comptes consolidés. Cette situation est notamment liée au traitement comptable complexe d'opérations réalisées au cours de l'exercice écoulé, notamment celles avec la société EVIKE dans le domaine de l'AirSoft (pôle Civil) et avec la société VERNEY-CARRON dans le domaine militaire.

Dans ce contexte, CALIBRE ne sera pas en mesure de publier son rapport financier annuel 2025 d'ici le 30 avril 2026. La Société met tout en œuvre pour publier dans les meilleurs délais.

Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.calibre-groupe.com

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86


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Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97883-alibr_cp_report_rfa_2025_vdef.pdf

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