Calendrier des sociétés sur 15 jours

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|12/10/2026
|Lvmh
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Valbiotis
|Résultats du 1er semestre
|13/10/2026
|Ekinops
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Goldman Sachs Group
|Résultats du 3ème trimestre
|Implanet
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|ISPD Network
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Johnson et Johnson
|Résultats du 3ème trimestre
|JPMorgan Chase Co.
|Résultats du 3ème trimestre
|Le Slip Francais
|Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
|Publicis Groupe
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Smaio
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|14/10/2026
|Audacia
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Bourse Direct
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Catana Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Catering Intl Sces
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Cibox Inter A Ctiv
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Drone Volt
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Exail technologies
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Fonciere Inea
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Gecina Nom.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Gl Events
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Mint
|Résultats du 1er semestre
|Roth Mions
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Savencia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Theraclion
|Résultats du 1er semestre
|Unify Group
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|15/10/2026
|Damartex
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Eagle Football Group (ex OL Groupe)
|Résultats annuels
|Fountaine Pajot
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Geci Intl
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Gevelot
|Résultats du 1er semestre
|Hydrogen Refueling Solutions
|Résultats annuels
|I2S
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Lagardere
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (17:35)
|Largo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Louis Hachette Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (17:30)
|Macompta.fr
|Résultats annuels
|Mercialys
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Pernod Ricard
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Spineway
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|STEF
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Unify Group
|Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
|Vogo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|16/10/2026
|Boostheat
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Calibre
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Cogra
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|Eagle Football Group (ex OL Groupe)
|Assemblée générale annuelle
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|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Neovacs
|Assemblée générale annuelle (11:30)
|The Travelers Companies
|Résultats du 3ème trimestre
|We.Connect
|Résultats annuels (Avant ouverture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 09:20
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