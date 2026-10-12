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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 09:20

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date société événement
12/10/2026 Lvmh Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Valbiotis Résultats du 1er semestre
13/10/2026 Ekinops Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Goldman Sachs Group Résultats du 3ème trimestre
Implanet Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
ISPD Network Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Johnson et Johnson Résultats du 3ème trimestre
JPMorgan Chase Co. Résultats du 3ème trimestre
Le Slip Francais Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Publicis Groupe Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Smaio Résultats du 1er semestre (Après clôture)
14/10/2026 Audacia Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Bourse Direct Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Catana Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Catering Intl Sces Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Cibox Inter A Ctiv Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Drone Volt Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Exail technologies Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Fonciere Inea Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Gecina Nom. Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Gl Events Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Mint Résultats du 1er semestre
Roth Mions Chiffre d'affaires 1er semestre
Savencia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Theraclion Résultats du 1er semestre
Unify Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
15/10/2026 Damartex Chiffre d'affaires 1er trimestre
Eagle Football Group (ex OL Groupe) Résultats annuels
Fountaine Pajot Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Geci Intl Assemblée générale annuelle (09:30)
Gevelot Résultats du 1er semestre
Hydrogen Refueling Solutions Résultats annuels
I2S Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lagardere Chiffre d'affaires 3ème trimestre (17:35)
Largo Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Louis Hachette Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (17:30)
Macompta.fr Résultats annuels
Mercialys Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Pernod Ricard Chiffre d'affaires 1er trimestre
Spineway Chiffre d'affaires 3ème trimestre
STEF Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Unify Group Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
Vogo Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
16/10/2026 Boostheat Assemblée générale annuelle (14:00)
Calibre Assemblée générale annuelle (10:00)
Cogra Assemblée générale annuelle (10:45)
Eagle Football Group (ex OL Groupe) Assemblée générale annuelle
Ipsen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Neovacs Assemblée générale annuelle (11:30)
The Travelers Companies Résultats du 3ème trimestre
We.Connect Résultats annuels (Avant ouverture)

Valeurs associées

AUDACIA
3,8800 EUR Euronext Paris +1,04%
BOOSTHEAT
0,3380 EUR Euronext Paris 0,00%
BOURSE DIRECT
5,3200 EUR Euronext Paris -1,85%
CALIBRE
0,0003 EUR Euronext Paris +50,00%
CATANA GROUP
1,8400 EUR Euronext Paris +1,10%
CIBOX INTER ACTIVE
0,0136 EUR Euronext Paris +1,49%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
18,000 EUR Euronext Paris -0,83%
COGRA
6,4200 EUR Euronext Paris +0,31%
DAMARTEX
2,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,2756 EUR Euronext Paris +4,79%
EAGLE FOOTBALL GR
1,5900 EUR Euronext Paris -2,75%
EKINOPS
2,3050 EUR Euronext Paris +1,10%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE INEA
31,200 EUR Euronext Paris +0,32%
FOUNTAINE PAJOT
75,0000 EUR Euronext Paris +0,54%
GECI INTL
1,1950 EUR Euronext Paris +4,82%
GECINA
60,7000 EUR Euronext Paris +0,17%
GEVELOT
197,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
24,1500 EUR Euronext Paris -0,62%
GOLDMAN SACHS GR
895,520 USD NYSE +1,59%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
0,8400 EUR Euronext Paris -2,67%
I2S
6,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
IMPLANET
0,1592 EUR Euronext Paris +0,76%
IPSEN
143,6000 EUR Euronext Paris +0,63%
ISPD NETWORK
1,4100 EUR Euronext Paris 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
261,490 USD NYSE +1,94%
JPMORGAN CHASE
333,010 USD NYSE +0,47%
LAGARDERE SA
17,9000 EUR Euronext Paris -1,86%
LARGO
1,0650 EUR Euronext Paris -1,39%
LE SLIP FRANCAIS
12,8600 EUR Euronext Paris +3,71%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,6890 EUR Euronext Paris -0,82%
LVMH
383,1500 EUR Euronext Paris +0,83%
MACOMPTA.FR
5,4000 EUR Euronext Paris +0,93%
MERCIALYS
9,4500 EUR Euronext Paris -0,11%
MINT
4,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEOVACS
0,1990 EUR Euronext Paris +9,34%
PERNOD RICARD
61,9200 EUR Euronext Paris +0,52%
PUBLICIS GROUPE
96,9400 EUR Euronext Paris -0,35%
ROTH MIONS
0,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
SAVENCIA
55,800 EUR Euronext Paris -0,36%
SMAIO
5,7400 EUR Euronext Paris +1,77%
SPINEWAY
0,1100 EUR Euronext Paris +4,56%
STEF
120,4000 EUR Euronext Paris -0,50%
THERACLION
0,6680 EUR Euronext Paris -0,30%
TRAVELERS COS
368,920 USD NYSE -0,38%
UNIFY GROUP
1,6380 EUR Euronext Paris +1,11%
VALBIOTIS
0,6730 EUR Euronext Paris +11,79%
VOGO
2,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
WE.CONNECT
22,7000 EUR Euronext Paris -1,30%
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MEDINCELL
27,9 -3,99%
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