IonQ met la main sur Elisity pour se renforcer dans la cybersécurité

IonQ, spécialiste américain des technologies quantiques, annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'Elisity, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et les solutions de sécurité dites "Zero Trust" (confiance zéro), dans le cadre d'une transaction en actions pouvant atteindre 1,3 MdUSD.

Elisity apporte à IonQ une plateforme de sécurité déjà déployée auprès de plus de 100 clients dans le monde, ainsi qu'un réseau de relations établi avec les responsables de la sécurité des systèmes d'information des grandes entreprises. La société a doublé chaque année son chiffre d'affaires et sa clientèle, sans enregistrer de départ parmi les clients ayant déployé ses solutions.

Cette acquisition permettra à IonQ d'associer ses technologies de cryptographie post-quantique (PQC) et de distribution quantique de clés (QKD) à la plateforme de sécurité d'Elisity, afin de proposer aux entreprises et aux administrations des solutions capables de répondre aux cybermenaces actuelles tout en les préparant aux risques liés à l'essor de l'informatique quantique.

L'opération s'inscrit également dans le cadre des initiatives de l'administration américaine visant à accélérer l'adoption de technologies de cybersécurité résistantes aux futures capacités de calcul quantique, notamment à la suite d'un décret de la Maison-Blanche daté du 22 juin.

IonQ acquerra Elisity dans le cadre d'une transaction entièrement rémunérée en actions, valorisée jusqu'à 1,3 MdUSD. Ce montant comprend un complément de prix pouvant atteindre 150 MUSD, dont le versement dépendra des performances futures d'Elisity.

Le nombre d'actions IonQ émises dans le cadre de l'opération sera déterminé au moment de sa finalisation, attendue au 4e trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.