Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|13/07/2026
|Genoway
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Odiot Holding
|Assemblée générale ordinaire (10:30)
|Solutions 30
|Assemblée générale extraordinaire
|Thermador Groupe
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
|14/07/2026
|Goldman Sachs Group
|Résultats du 1er semestre
|JPMorgan Chase Co.
|Résultats du 1er semestre
|15/07/2026
|Abeo
|Assemblée générale annuelle
|ASML HOLDING
|Résultats du 1er semestre
|Catana Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Cibox Inter A Ctiv
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre
|Johnson et Johnson
|Résultats du 1er semestre
|Locasystem Intl
|Assemblée générale extraordinaire (10:30)
|Macompta.fr
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Plast. Val de Loire
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|16/07/2026
|Abeo
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Arcure
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
|Ateme
|Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
|Drone Volt
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Ecoslops
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Exail technologies
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Fermentalg
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Geci Intl
|Résultats annuels (Après clôture)
|I2S
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Kalray
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Laurent-Perrier
|Assemblée générale annuelle
|Plast. Val de Loire
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Publicis Groupe
|Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
|Pullup Entertainment
|Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
|Smaio
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Vogo
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Wallix
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|17/07/2026
|3M Company
|Résultats du 1er semestre
|Augros Cosmetics
|Assemblée générale ordinaire (14:30)
|Damartex
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Planisware
|Assemblée générale annuelle
|The Travelers Companies
|Résultats du 1er semestre
|Wallix
|Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 07:24
Valeurs associées
|157,500 USD
|NYSE
|+1,40%
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|Euronext Paris
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|Euronext Amsterdam
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|12,300 EUR
|Euronext Paris
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|5,0500 EUR
|Euronext Paris
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|2,120 EUR
|Euronext Paris
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|0,0123 EUR
|Euronext Paris
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|2,3500 EUR
|Euronext Paris
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|0,3652 EUR
|Euronext Paris
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|1,1700 EUR
|Euronext Paris
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|123,900 EUR
|Euronext Paris
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|0,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,010 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1 055,350 USD
|NYSE
|-0,05%
|5,8500 EUR
|Euronext Paris
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|257,030 USD
|NYSE
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|336,480 USD
|NYSE
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|8,640 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|85,200 EUR
|Euronext Paris
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|12,000 EUR
|Euronext Paris
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|5,1500 EUR
|Euronext Paris
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|22,0000 EUR
|Euronext Paris
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|20,550 EUR
|Euronext Paris
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|2,610 EUR
|Euronext Paris
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|87,160 EUR
|Euronext Paris
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|8,300 EUR
|Euronext Paris
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|8,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,5400 EUR
|Euronext Paris
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|77,900 EUR
|Euronext Paris
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|338,955 USD
|NYSE
|+0,45%
|1,9350 EUR
|Euronext Paris
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|23,500 EUR
|Euronext Paris
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