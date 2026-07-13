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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 07:24

date société événement
13/07/2026 Genoway Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Odiot Holding Assemblée générale ordinaire (10:30)
Solutions 30 Assemblée générale extraordinaire
Thermador Groupe Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
14/07/2026 Goldman Sachs Group Résultats du 1er semestre
JPMorgan Chase Co. Résultats du 1er semestre
15/07/2026 Abeo Assemblée générale annuelle
ASML HOLDING Résultats du 1er semestre
Catana Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Cibox Inter A Ctiv Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Johnson et Johnson Résultats du 1er semestre
Locasystem Intl Assemblée générale extraordinaire (10:30)
Macompta.fr Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Plast. Val de Loire Résultats du 1er semestre (Après clôture)
16/07/2026 Abeo Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Arcure Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Ateme Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Drone Volt Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Ecoslops Chiffre d'affaires 1er semestre
Exail technologies Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Fermentalg Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Geci Intl Résultats annuels (Après clôture)
I2S Chiffre d'affaires 1er semestre
Kalray Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Laurent-Perrier Assemblée générale annuelle
Plast. Val de Loire Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Publicis Groupe Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
Pullup Entertainment Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
Smaio Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Vogo Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Wallix Chiffre d'affaires 1er semestre
17/07/2026 3M Company Résultats du 1er semestre
Augros Cosmetics Assemblée générale ordinaire (14:30)
Damartex Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Planisware Assemblée générale annuelle
The Travelers Companies Résultats du 1er semestre
Wallix Réunion d'analystes semestrielle (09:30)

Valeurs associées

3M
157,500 USD NYSE +1,40%
ABEO
9,520 EUR Euronext Paris 0,00%
ARCURE
2,570 EUR Euronext Paris 0,00%
ASML HLDG
1 569,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ATEME
12,300 EUR Euronext Paris 0,00%
AUGROS COSM PACK
5,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
CATANA GROUP
2,120 EUR Euronext Paris 0,00%
CIBOX INTER ACTIVE
0,0123 EUR Euronext Paris 0,00%
DAMARTEX
2,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,3652 EUR Euronext Paris 0,00%
ECOSLOPS
1,1700 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
123,900 EUR Euronext Paris 0,00%
FERMENTALG
0,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
GECI INTL
2,010 EUR Euronext Paris 0,00%
GENOWAY
2,400 EUR Euronext Paris 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 055,350 USD NYSE -0,05%
I2S
5,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
257,030 USD NYSE -0,80%
JPMORGAN CHASE
336,480 USD NYSE +0,30%
KALRAY
8,640 EUR Euronext Paris 0,00%
LAURENT PERRIER
85,200 EUR Euronext Paris 0,00%
LOCASYSTEM INTERNATIONAL
12,000 EUR Euronext Paris 0,00%
MACOMPTA.FR
5,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
ODIOT
22,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PLANISWARE
20,550 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
2,610 EUR Euronext Paris 0,00%
PUBLICIS GROUPE
87,160 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
8,300 EUR Euronext Paris 0,00%
SMAIO
8,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOLUTIONS 30
0,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
THERMADOR
77,900 EUR Euronext Paris 0,00%
TRAVELERS COS
338,955 USD NYSE +0,45%
VOGO
1,9350 EUR Euronext Paris 0,00%
WALLIX GROUP
23,500 EUR Euronext Paris 0,00%
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    information fournie par Reuters 13.07.2026 08:47 

    ‌Stellantis a fait ​état lundi d'une hausse de 10% sur ​un an de ses ​facturations consolidées ⁠pour le deuxième ‌trimestre à 1,6 million d’unités, portées ​par ‌l'Amérique du Nord, ⁠une région clef pour le constructeur automobile ⁠franco-italo-américain. En ‌Amérique ... Lire la suite

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29,2 -4,89%
CAC 40
8 338,97 0,00%
TOTALENERGIES
68,38 0,00%
Or
4 055,54 -1,36%
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