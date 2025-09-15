Calendrier des sociétés sur 15 jours

 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:31

date société événement
15/09/2025 Agripower Assemblée générale ordinaire (09h00)
Artmarket.com Assemblée générale ordinaire (17h00)
Delfingen Résultats 1er semestre
Hoffmann Résultats 1er semestre
Streamwide Résultats 1er semestre (Après clôture)
16/09/2025 Altheora Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Assystem Résultats 1er semestre
Charwood Energy Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Qwamplify Résultats 1er semestre
Transgene Résultats 1er semestre
17/09/2025 Aubay Résultats 1er semestre
Catering Intl Sces Résultats 1er semestre
Cogelec Résultats 1er semestre (Après clôture)
Damartex Résultats annuel
Drone Volt Résultats 1er semestre
Energisme Assemblée générale extraordinaire (14h00)
Esker Résultats 1er semestre
Esso Résultats 1er semestre
Hipay Group Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Innate Pharma Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Kumulus Vape Résultats 1er semestre
LNA Sante Résultats 1er semestre
Maat Pharma Résultats 1er semestre
Sidetrade Résultats 1er semestre (Après clôture)
Solutions 30 Résultats 1er semestre (Après clôture)
18/09/2025 Advicenne Résultats 1er semestre (Après clôture)
Akwel Résultats 1er semestre
Altamir Résultats 1er semestre (Après clôture)
Arcure Résultats 1er semestre
Bio UV Group Résultats 1er semestre
Boiron Résultats 1er semestre (Après clôture)
Courtois Résultats 1er semestre (Après clôture)
Eurofins Cerep Résultats 1er semestre
Innelec Multimedia Assemblée générale mixte (17h30)
Peugeot Invest Résultats 1er semestre
Savencia Résultats 1er semestre
Touax Résultats 1er semestre
19/09/2025 Actia Group Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Bains Mer Monaco Assemblée générale ordinaire (09h30)
GenSight Biologics Résultats 1er semestre
Roctool Assemblée générale extraordinaire (10h00)

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,090 EUR Euronext Paris +1,98%
ADVICENNE
1,296 EUR Euronext Paris +0,62%
AGRIPOWER
1,0200 EUR Euronext Paris 0,00%
AKWEL
7,880 EUR Euronext Paris -0,51%
ALTAMIR
28,7000 EUR Euronext Paris +0,70%
ALTHEORA
0,4600 EUR Euronext Paris 0,00%
ARCURE
4,345 EUR Euronext Paris -0,11%
ARTMARKET.COM
4,170 EUR Euronext Paris +0,97%
ASSYSTEM
46,550 EUR Euronext Paris +1,75%
AUBAY
43,100 EUR Euronext Paris +0,12%
BAINS DE MER MONACO
108,5000 EUR Euronext Paris +3,33%
BIO-UV GRP
1,684 EUR Euronext Paris -0,47%
BOIRON
24,350 EUR Euronext Paris +3,62%
CHARWOOD ENERGY
2,840 EUR Euronext Paris -2,07%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
10,350 EUR Euronext Paris 0,00%
COGELEC
28,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
COURTOIS N
121,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
DAMARTEX
3,780 EUR Euronext Paris 0,00%
DELFINGEN
28,200 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,7590 EUR Euronext Paris +2,43%
ENERGISME
0,0027 EUR Euronext Paris -12,90%
ESSO
99,150 EUR Euronext Paris +2,22%
EUROFINS-CEREP
18 200,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,1530 EUR Euronext Paris -0,91%
HIPAY GROUP
9,260 EUR Euronext Paris +0,65%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,670 EUR Euronext Paris +3,43%
INNATE PHARMA
1,724 EUR Euronext Paris -2,60%
INNELEC MULTIMEDIA
3,480 EUR Euronext Paris -1,42%
KUMULUS VAPE
4,660 EUR Euronext Paris +0,22%
LNA SANTE
28,900 EUR Euronext Paris +0,35%
MAAT PHARMA
4,440 EUR Euronext Paris +2,78%
PEUGEOT INVEST
78,700 EUR Euronext Paris +0,51%
QWAMPLIFY
2,2200 EUR Euronext Paris +2,78%
ROCTOOL
0,2600 EUR Euronext Paris +2,36%
SAVENCIA
62,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
206,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOLUTIONS 30
1,650 EUR Euronext Paris +0,73%
STREAMWIDE
59,600 EUR Euronext Paris -1,00%
TOUAX
4,860 EUR Euronext Paris +1,67%
TRANSGENE
1,220 EUR Euronext Paris +6,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

