Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|15/09/2025
|Agripower
|Assemblée générale ordinaire (09h00)
|Artmarket.com
|Assemblée générale ordinaire (17h00)
|Delfingen
|Résultats 1er semestre
|Hoffmann
|Résultats 1er semestre
|Streamwide
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|16/09/2025
|Altheora
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Assystem
|Résultats 1er semestre
|Charwood Energy
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Qwamplify
|Résultats 1er semestre
|Transgene
|Résultats 1er semestre
|17/09/2025
|Aubay
|Résultats 1er semestre
|Catering Intl Sces
|Résultats 1er semestre
|Cogelec
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Damartex
|Résultats annuel
|Drone Volt
|Résultats 1er semestre
|Energisme
|Assemblée générale extraordinaire (14h00)
|Esker
|Résultats 1er semestre
|Esso
|Résultats 1er semestre
|Hipay Group
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Innate Pharma
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Kumulus Vape
|Résultats 1er semestre
|LNA Sante
|Résultats 1er semestre
|Maat Pharma
|Résultats 1er semestre
|Sidetrade
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Solutions 30
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|18/09/2025
|Advicenne
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Akwel
|Résultats 1er semestre
|Altamir
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Arcure
|Résultats 1er semestre
|Bio UV Group
|Résultats 1er semestre
|Boiron
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Courtois
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Eurofins Cerep
|Résultats 1er semestre
|Innelec Multimedia
|Assemblée générale mixte (17h30)
|Peugeot Invest
|Résultats 1er semestre
|Savencia
|Résultats 1er semestre
|Touax
|Résultats 1er semestre
|19/09/2025
|Actia Group
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Bains Mer Monaco
|Assemblée générale ordinaire (09h30)
|GenSight Biologics
|Résultats 1er semestre
|Roctool
|Assemblée générale extraordinaire (10h00)
Valeurs associées
|3,090 EUR
|Euronext Paris
|+1,98%
|1,296 EUR
|Euronext Paris
|+0,62%
|1,0200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|7,880 EUR
|Euronext Paris
|-0,51%
|28,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,70%
|0,4600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,345 EUR
|Euronext Paris
|-0,11%
|4,170 EUR
|Euronext Paris
|+0,97%
|46,550 EUR
|Euronext Paris
|+1,75%
|43,100 EUR
|Euronext Paris
|+0,12%
|108,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,33%
|1,684 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
|24,350 EUR
|Euronext Paris
|+3,62%
|2,840 EUR
|Euronext Paris
|-2,07%
|10,350 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|28,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|121,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,780 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|28,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,7590 EUR
|Euronext Paris
|+2,43%
|0,0027 EUR
|Euronext Paris
|-12,90%
|99,150 EUR
|Euronext Paris
|+2,22%
|18 200,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1530 EUR
|Euronext Paris
|-0,91%
|9,260 EUR
|Euronext Paris
|+0,65%
|4,670 EUR
|Euronext Paris
|+3,43%
|1,724 EUR
|Euronext Paris
|-2,60%
|3,480 EUR
|Euronext Paris
|-1,42%
|4,660 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|28,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
|4,440 EUR
|Euronext Paris
|+2,78%
|78,700 EUR
|Euronext Paris
|+0,51%
|2,2200 EUR
|Euronext Paris
|+2,78%
|0,2600 EUR
|Euronext Paris
|+2,36%
|62,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|206,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,650 EUR
|Euronext Paris
|+0,73%
|59,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
|4,860 EUR
|Euronext Paris
|+1,67%
|1,220 EUR
|Euronext Paris
|+6,09%
