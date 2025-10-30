Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3, prolonge son plan stratégique de deux ans

Les logos des distributeurs français Casino et Franprix au siège du Groupe Casino à Vitry-sur-Seine près de Paris

Le distributeur Casino a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028", que le groupe a décidé de prolonger de deux ans.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour les trois mois courant jusqu'à fin septembre, soit une hausse de 0,5% en données comparable.

Sur la période, Monoprix a enregistré une croissance comparable de 0,6%, les marques Casino, Spar, Vival de 1,9% et Naturalia de 10,4%. Le chiffre d'affaires de Franprix a cependant reculé de 0,2%.

Le distributeur a renoué avec la croissance le trimestre dernier pour la première fois depuis sa vaste restructuration financière.

Dans un communiqué séparé, le groupe a également indiqué qu'il prolongeait son plan "Renouveau 2028" à 2030, en raison de ses résultats qui "valident la pertinence du plan Renouveau et du positionnement du Groupe sur le commerce de proximité, centré sur trois marchés clés : les courses alimentaires du quotidien, la restauration à emporter et les nouveaux services."

"Nos résultats encourageants sur les neuf premiers mois de 2025 valident la pertinence du Plan Renouveau. C'est pourquoi nous décidons de l’étendre à 2030, dans la continuité des axes stratégiques et des objectifs que nous avions fixés fin 2024", a déclaré le directeur général Philippe Palazzi dans le communiqué.

Casino dit également avoir "satisfait son premier test de solvabilité (covenant) et dispose d'une position de liquidité s'élevant à 1,22 Md€ au 30 septembre 2025."

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026 et ceux indiqués dans son plan stratégique "Renouveau 2028".

Mi-octobre, le parquet de Paris a requis une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès pour corruption et manipulation de cours qui s'est ouvert au début du mois.

Le parquet national financier (PNF) a par ailleurs demandé une sanction de 75 millions d'euros contre la société Casino Guichard-Perrachon, également poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption privée active et manipulation de cours en bande organisée.

Jeudi, le groupe a de nouveau contesté "le fait qu’elle puisse se voir personnellement reprocher un délit" et "rappelle qu’aucune provision n’a été enregistrée dans ses comptes à ce titre".

Tous les prévenus dans l'affaire ont demandé leur relaxe et le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision le 29 janvier.

(Régigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)