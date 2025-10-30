Casino: ventes en baisse de 3,2% au 3T sur un an, hausse à périmètre comparable

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...) a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires de 3,2% au troisième trimestre sur un an, mais d'une hausse de 0,5% à périmètre comparable, un millier de magasins ayant été fermés ou vendus depuis.

Le groupe, contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et en pleine restructuration financière, a par ailleurs annoncé une amélioration de sa rentabilité.

Recentré sur le commerce de proximité, il a ainsi maintenu son objectif de retour à l'équilibre du flux de trésorerie libre en 2026.

"Les choix stratégiques, commerciaux et opérationnels que nous avons faits sont les bons depuis le début de l'année, une dynamique de croissance place le groupe sur le chemin du redressement", a commenté Philippe Palazzi, directeur général du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

C'est au deuxième trimestre que le chiffre d'affaires avait pour la première fois depuis la restructuration financière enregistré une hausse à nombre de magasins comparables.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en recul de 2,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2024, mais en croissance de 0,6% à périmètre comparable.

Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, un indicateur de rentabilité, s'établit à 456 millions d'euros (+13%) sur les 9 mois 2025, portant le taux de marge à 7,5%.

Les regards sont désormais tournés vers la dette du groupe, qui s'élevait à 1,4 milliard d'euros au 30 juin, contre 6,2 milliards au moment de la restructuration du groupe.

"L'échéance de la dette arrive à mars 2027", a rappelé Philippe Palazzi.

"On est vraiment au tout début", a-t-il ajouté, "nous lançons les travaux au niveau du groupe et nous allons travailler avec nos créanciers dans une deuxième étape".

Selon une information récemment publiée par La Lettre, Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros afin de convaincre les créanciers du groupe d'alléger sa dette du même montant.

Le groupe aux sept marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount) était passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement. Il a fermé ou vendu des centaines de magasins depuis fin 2023, dont 1.052 entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025.