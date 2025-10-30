Saint-Gobain confirme ses perspectives pour 2025, ventes en recul au troisième trimestre (-1,3%)

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé jeudi son ambition de dégager une marge d'exploitation "supérieure à 11%" en 2025, et a annoncé des ventes en recul de 1,3% au troisième trimestre en raison d'effets de change.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,42 milliards d'euros au troisième trimestre, en légère baisse "compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro", particulièrement "dans la région Amériques". En "monnaies locales", l'activité progresse de 1,3%, en raison notamment d'une bonne dynamique en Asie-Pacifique et Amérique latine.

Evoquant un "environnement macroéconomique encore contrasté", le groupe entend montrer en fin d'année "sa très bonne performance opérationnelle".

Il anticipe, "sauf ralentissement majeur de la croissance mondiale lié aux perturbations géopolitiques", une reprise progressive en Europe, un bon maintien d'activité en Amérique latine et espère une "érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés".

Quant à l'Asie-Pacifique, la croissance y est "principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie", acheté au terme de la plus grosse opération du groupe depuis 2005.

L'intégration "se passe bien, tant en termes de performance opérationnelle que de développement de solutions complètes", bien que le marché de la construction soit encore "atone", dit l'entreprise, évoquant toutefois des "indicateurs avancés" en amélioration.

Saint-Gobain, monument historique de l'industrie française créé en 1665 (Compagnie royale des glaces), a subi depuis 2019 une transformation complète, avec une politique de régionalisation tous azimuts. Il exploite au total quelque 900 usines dans le monde.

Au premier semestre, il avait dégagé un bénéfice net de 1,63 milliard d'euros contre 1,66 milliard en 2024, en raison principalement d'impôts plus importants que l'année passée. Il avait dégagé sur la première moitié de l'année une "marge d'exploitation record" de 11,8%.

"Notre modèle opérationnel décentralisé par pays, sans exposition directe aux barrières douanières, est la clef de la force du groupe face aux chocs externes", avait alors déclaré le PDG Benoit Bazin dans un communiqué.