Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|15/06/2026
|DMS Group
|Assemblée générale annuelle
|Encres Dubuit
|Assemblée générale mixte (09:30)
|Genfit
|Assemblée générale annuelle
|TME Pharma N.V.
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|16/06/2026
|Acanthe Dev.
|Assemblée générale annuelle (15:00)
|Afyren
|Assemblée générale annuelle
|Altheora
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Catering Intl Sces
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Coheris
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Entech
|Assemblée générale annuelle
|GTT
|Assemblée générale annuelle
|Maat Pharma
|Assemblée générale annuelle
|Mare Nostrum
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Medincell
|Résultats annuels
|Perrier (Gerard)
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Roche Bobois
|Assemblée générale annuelle
|Smaio
|Assemblée générale annuelle
|Valerio Therapeutics
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Vente Unique.com
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Xilam Animation
|Assemblée générale annuelle
|17/06/2026
|Arverne Group
|Assemblée générale annuelle
|Capital B
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Compagnie Odet
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Crosswood
|Assemblée générale annuelle
|Dontnod Entertainment
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Entreparticuliers.com
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Groupe Tera
|Résultats annuels (Après clôture)
|Hunyvers
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|KKO International
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Klea Holding
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Kompuestos
|Assemblée générale annuelle (12:00)
|LNA Sante
|Assemblée générale annuelle
|NFL Biosciences
|Assemblée générale annuelle
|Prodways Group
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Riber
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Sirius Media (ex: Metadvertise)
|Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
|Solutions 30
|Assemblée générale extraordinaire (14:00)
|Stradim Espac.Fin.
|Assemblée générale annuelle
|U10 Corp.
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|18/06/2026
|Alten
|Assemblée générale annuelle
|Biosynex
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Boa Concept
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Carbios
|Assemblée générale annuelle
|DLSI
|Assemblée générale annuelle
|Dolfines
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Eaux De Royan
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Eurobio-Scientific
|Assemblée générale annuelle
|Groupe Guillin
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Groupe Sfpi
|Assemblée générale annuelle
|Integragen
|Assemblée générale annuelle (16:00)
|Keyrus
|Assemblée générale annuelle
|Lleida
|Assemblée générale extraordinaire
|Mint
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Quadient
|Assemblée générale annuelle
|Savonnerie Nyons
|Assemblée générale annuelle (10:59)
|Sidetrade
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Streamwide
|Assemblée générale annuelle
|Theraclion
|Assemblée générale annuelle
|Vogo
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Watera
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Witbe
|Assemblée générale annuelle (16:00)
|19/06/2026
|Artois Nom.
|Assemblée générale annuelle
|Boostheat
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|Cambodge Nom.
|Assemblée générale annuelle
|Dekuple
|Assemblée générale annuelle
|Delta Plus Group
|Assemblée générale annuelle
|Exail technologies
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|France Tourisme
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Largo
|Assemblée générale annuelle
|Moncey Fin. Nom.
|Assemblée générale annuelle
|Neovacs
|Assemblée générale annuelle (11:30)
|Odyssee Techno
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Paulic Meunerie
|Assemblée générale annuelle (08:30)
|Plast. Val de Loire
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:23
Valeurs associées
|0,2160 EUR
|Euronext Paris
|-2,70%
|2,4950 EUR
|Euronext Paris
|+3,10%
|63,4000 EUR
|Euronext Paris
|+3,59%
|0,4170 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
|9 100,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|8,4400 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
|0,9100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|13,9000 EUR
|Euronext Paris
|+4,51%
|0,5480 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|102,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,4976 EUR
|Euronext Paris
|+4,96%
|5,8700 EUR
|Euronext Paris
|+9,11%
|18,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
|11,0000 EUR
|Euronext Paris
|-10,93%
|1 450,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
|10,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
|35,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,57%
|9,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,02%
|1,290 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
|0,9200 EUR
|Euronext Paris
|-2,75%
|0,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,40%
|34,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,0600 EUR
|Euronext Paris
|-5,50%
|11,8200 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
|0,6970 EUR
|Euronext Paris
|+7,23%
|22,8000 EUR
|Euronext Paris
|+2,24%
|105,5000 EUR
|Euronext Paris
|+4,87%
|129,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|9,4800 EUR
|Euronext Paris
|+2,38%
|23,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,22%
|2,2800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|204,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
|7,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
|0,2030 EUR
|Euronext Paris
|+10,33%
|7,4000 EUR
|Euronext Paris
|-1,33%
|0,0674 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1900 EUR
|Euronext Paris
|+2,93%
|1,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|1,0600 EUR
|Sibe
|-0,47%
|33,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,9850 EUR
|Euronext Paris
|+1,53%
|0,6600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|27,6800 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
|5,4000 EUR
|Euronext Paris
|+4,25%
|0,0002 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,8920 EUR
|Euronext Paris
|-0,89%
|19,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,83%
|1,6250 EUR
|Euronext Paris
|+1,56%
|86,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
|0,7700 EUR
|Sibe
|0,00%
|2,3500 EUR
|Euronext Paris
|+4,44%
|0,7700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|12,7400 EUR
|Euronext Paris
|+2,41%
|14,1200 EUR
|Euronext Paris
|+2,92%
|25,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,80%
|31,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|166,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
|1,2200 EUR
|Euronext Paris
|+6,09%
|7,6400 EUR
|Euronext Paris
|-2,80%
|0,7400 EUR
|Euronext Paris
|+4,52%
|4,140 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|80,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
|0,7540 EUR
|Euronext Paris
|+0,80%
|0,0798 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
|1,2900 EUR
|Euronext Paris
|-1,53%
|0,1978 EUR
|Euronext Paris
|+2,06%
|14,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,1600 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
|1,1100 EUR
|Euronext Paris
|-3,06%
|3,0900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,3800 EUR
|Euronext Paris
|+1,86%
A lire aussi
-
Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un vaste étalage de brutalité et un show au fort accent politique. Le spectacle s'est déroulé alors que le président américain ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Bayer s'affiche dans le vert en début de séance ( 0,41%, à 36,34 euros) porté par une décision positive des autorités sanitaires américaines (FDA). La Food & Drug Administration a approuvé le Gadoquatrane, un nouvel agent de contraste administré par voie intraveineuse ... Lire la suite
-
Le groupe français Saint-Gobain a annoncé lundi la signature d'un accord "définitif" pour la vente au groupe finlandais Kesko de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, Norvège et au Danemark, pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|83,28
|-6,56%
|8 457
|+1,27%
|72,53
|-5,04%
|0,291
|+5,63%
|75,43
|+2,77%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer