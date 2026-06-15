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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:23

date société événement
15/06/2026 DMS Group Assemblée générale annuelle
Encres Dubuit Assemblée générale mixte (09:30)
Genfit Assemblée générale annuelle
TME Pharma N.V. Assemblée générale annuelle (10:00)
16/06/2026 Acanthe Dev. Assemblée générale annuelle (15:00)
Afyren Assemblée générale annuelle
Altheora Assemblée générale annuelle (09:00)
Catering Intl Sces Assemblée générale annuelle (09:00)
Coheris Assemblée générale annuelle (10:00)
Entech Assemblée générale annuelle
GTT Assemblée générale annuelle
Maat Pharma Assemblée générale annuelle
Mare Nostrum Assemblée générale annuelle (14:00)
Medincell Résultats annuels
Perrier (Gerard) Assemblée générale annuelle (10:00)
Roche Bobois Assemblée générale annuelle
Smaio Assemblée générale annuelle
Valerio Therapeutics Assemblée générale annuelle (09:30)
Vente Unique.com Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Xilam Animation Assemblée générale annuelle
17/06/2026 Arverne Group Assemblée générale annuelle
Capital B Assemblée générale annuelle (10:00)
Compagnie Odet Assemblée générale annuelle (11:00)
Crosswood Assemblée générale annuelle
Dontnod Entertainment Assemblée générale annuelle (10:00)
Entreparticuliers.com Assemblée générale annuelle (09:00)
Groupe Tera Résultats annuels (Après clôture)
Hunyvers Résultats du 1er semestre (Après clôture)
KKO International Assemblée générale annuelle (09:00)
Klea Holding Assemblée générale annuelle (10:00)
Kompuestos Assemblée générale annuelle (12:00)
LNA Sante Assemblée générale annuelle
NFL Biosciences Assemblée générale annuelle
Prodways Group Assemblée générale annuelle (09:30)
Riber Assemblée générale annuelle (10:00)
Sirius Media (ex: Metadvertise) Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
Solutions 30 Assemblée générale extraordinaire (14:00)
Stradim Espac.Fin. Assemblée générale annuelle
U10 Corp. Assemblée générale annuelle (10:30)
18/06/2026 Alten Assemblée générale annuelle
Biosynex Assemblée générale annuelle (14:30)
Boa Concept Assemblée générale annuelle (11:00)
Carbios Assemblée générale annuelle
DLSI Assemblée générale annuelle
Dolfines Assemblée générale annuelle (09:00)
Eaux De Royan Assemblée générale annuelle (14:30)
Eurobio-Scientific Assemblée générale annuelle
Groupe Guillin Assemblée générale annuelle (09:30)
Groupe Sfpi Assemblée générale annuelle
Integragen Assemblée générale annuelle (16:00)
Keyrus Assemblée générale annuelle
Lleida Assemblée générale extraordinaire
Mint Assemblée générale annuelle (14:00)
Quadient Assemblée générale annuelle
Savonnerie Nyons Assemblée générale annuelle (10:59)
Sidetrade Assemblée générale annuelle (11:00)
Streamwide Assemblée générale annuelle
Theraclion Assemblée générale annuelle
Vogo Assemblée générale annuelle (09:00)
Watera Assemblée générale annuelle (11:00)
Witbe Assemblée générale annuelle (16:00)
19/06/2026 Artois Nom. Assemblée générale annuelle
Boostheat Assemblée générale annuelle (10:30)
Cambodge Nom. Assemblée générale annuelle
Dekuple Assemblée générale annuelle
Delta Plus Group Assemblée générale annuelle
Exail technologies Assemblée générale annuelle (09:30)
France Tourisme Assemblée générale annuelle (14:30)
Largo Assemblée générale annuelle
Moncey Fin. Nom. Assemblée générale annuelle
Neovacs Assemblée générale annuelle (11:30)
Odyssee Techno Assemblée générale annuelle (10:00)
Paulic Meunerie Assemblée générale annuelle (08:30)
Plast. Val de Loire Réunion d'analystes semestrielle (10:00)

Valeurs associées

ACANTHE DEVLP
0,2160 EUR Euronext Paris -2,70%
AFYREN
2,4950 EUR Euronext Paris +3,10%
ALTEN
63,4000 EUR Euronext Paris +3,59%
ALTHEORA
0,4170 EUR Euronext Paris -0,71%
ARTOIS
9 100,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ARVERNE
8,4400 EUR Euronext Paris +0,72%
BIOSYNEX
0,9100 EUR Euronext Paris 0,00%
BOA CONCEPT
13,9000 EUR Euronext Paris +4,51%
BOOSTHEAT
0,5480 EUR Euronext Paris 0,00%
CAMBODGE DIV.24
102,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CAPITAL B
0,4976 EUR Euronext Paris +4,96%
CARBIOS
5,8700 EUR Euronext Paris +9,11%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
18,000 EUR Euronext Paris +0,28%
COHERIS
11,0000 EUR Euronext Paris -10,93%
COMP DE L'ODET
1 450,0000 EUR Euronext Paris -0,28%
CROSSWOOD
10,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEKUPLE
26,8000 EUR Euronext Paris +0,37%
DELTA PLUS GRP
35,2000 EUR Euronext Paris +0,57%
DLSI
9,7000 EUR Euronext Paris -1,02%
DMS
1,290 EUR Euronext Paris +0,78%
DOLFINES
0,9200 EUR Euronext Paris -2,75%
DONTNOD
0,5000 EUR Euronext Paris -0,40%
EAUX DE ROYAN
34,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ENCRES DUBUIT
2,0600 EUR Euronext Paris -5,50%
ENTECH
11,8200 EUR Euronext Paris +1,03%
ETHERO
0,6970 EUR Euronext Paris +7,23%
EUROBIO SCIENTIFIC
22,8000 EUR Euronext Paris +2,24%
EXAIL TECHNOLOGIES
105,5000 EUR Euronext Paris +4,87%
FINANCIERE MONCEY
129,000 EUR Euronext Paris 0,00%
FRANCE TOURISME
0,1150 EUR Euronext Paris 0,00%
GENFIT
9,4800 EUR Euronext Paris +2,38%
GROUPE GUILLIN
23,0000 EUR Euronext Paris +2,22%
GROUPE SFPI
2,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE TERA
4,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
204,0000 EUR Euronext Paris +0,39%
HUNYVERS
7,0000 EUR Euronext Paris +0,72%
INTEGRAGEN
0,2030 EUR Euronext Paris +10,33%
KEYRUS
7,4000 EUR Euronext Paris -1,33%
KKO INTL
0,0674 EUR Euronext Paris 0,00%
KLEA HOLDING (ex VISIOMED)
0,1900 EUR Euronext Paris +2,93%
LARGO
1,5000 EUR Euronext Paris +0,33%
LLEID SERV TELEM
1,0600 EUR Sibe -0,47%
LNA SANTE
33,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
MAAT PHARMA
2,9850 EUR Euronext Paris +1,53%
MARE NOSTRUM
0,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
MEDINCELL
27,6800 EUR Euronext Paris +0,95%
MINT
5,4000 EUR Euronext Paris +4,25%
NEOVACS
0,0002 EUR Euronext Paris 0,00%
NFL BIOSCIENCES
0,8920 EUR Euronext Paris -0,89%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
19,4000 EUR Euronext Paris +0,83%
PAULIC MEUNERIE
1,6250 EUR Euronext Paris +1,56%
PERRIER INDUSTRIE
86,0000 EUR Euronext Paris +1,18%
PLASTICOS COMP
0,7700 EUR Sibe 0,00%
PLASTiVALOIRE
2,3500 EUR Euronext Paris +4,44%
PRODWAYS
0,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
QUADIENT
12,7400 EUR Euronext Paris +2,41%
RIBER
14,1200 EUR Euronext Paris +2,92%
ROCHE BOBOIS
25,2000 EUR Euronext Paris +0,80%
SAVONNERIE NYONS
31,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
166,6000 EUR Euronext Paris +0,85%
SIRIUS MEDIA
1,2200 EUR Euronext Paris +6,09%
SMAIO
7,6400 EUR Euronext Paris -2,80%
SOLUTIONS 30
0,7400 EUR Euronext Paris +4,52%
STRADIM ESPAC.FIN.
4,140 EUR Euronext Paris 0,00%
STREAMWIDE
80,2000 EUR Euronext Paris -0,50%
THERACLION
0,7540 EUR Euronext Paris +0,80%
TME PHARMA
0,0798 EUR Euronext Paris +1,14%
U10 CORP
1,2900 EUR Euronext Paris -1,53%
VALERIO THER. (EX ONXEO)
0,1978 EUR Euronext Paris +2,06%
VENTE UNIQUE.COM
14,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOGO
2,1600 EUR Euronext Paris +0,47%
WATERA
1,1100 EUR Euronext Paris -3,06%
WITBE
3,0900 EUR Euronext Paris 0,00%
XILAM ANIMATION
4,3800 EUR Euronext Paris +1,86%
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    information fournie par Boursorama avec AFP 15.06.2026 09:19 

    Le groupe français Saint-Gobain a annoncé lundi la signature d'un accord "définitif" pour la vente au groupe finlandais Kesko de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, Norvège et au Danemark, pour ... Lire la suite

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