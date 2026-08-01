Le célèbre alpiniste Nirmal Purja et neuf autres personnes ont trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan, selon une agence de randonnée

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Le célèbre alpiniste Nirmal Purja, qui avait établi le record de l'ascension la plus rapide des 14 plus hauts sommets du monde, a trouvé la mort dans une avalanche sur le 12e plus haut sommet du monde, au Pakistan, a annoncé samedi sa société.

« C'est aujourd'hui avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal « Nimsdai » Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l'avalanche survenue sur le Broad Peak », a déclaré Elite Exped, la société organisatrice de son expédition, dans un message publié sur Instagram.

Purja, qui avait servi au sein des forces spéciales britanniques en tant que Gurkha, avait réalisé ces ascensions record en six mois en 2019. Il s’était fait connaître à l’échelle internationale après la sortie, deux ans plus tard, du documentaire Netflix retraçant son parcours, intitulé « 14 Peaks: Nothing Is Impossible ».