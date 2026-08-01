Avec l'accord conclu avec Situational Awareness AI, Griffin, de Citadel, vient une nouvelle fois à la rescousse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 31 juillet sans modification)

* Citadel est intervenue après les pertes subies par Situational Awareness sur les titres liés à l’IA

* Citadel a conclu plusieurs opérations avec des entreprises en difficulté

* Griffin a également été impliqué dans les affaires Enron, Amaranth Advisors et Melvin Capital

par Svea Herbst-Bayliss, Manya Saini et Anirban Sen

Lorsque des fonds spéculatifs concurrents subissent des pertes catastrophiques, l'investisseur milliardaire Ken Griffin a pour habitude d'identifier les opportunités et de se présenter avec son chéquier. Le fondateur de Citadel a repris cette semaine son rôle de "sauveur" de Wall Street, intervenant pour sauver le fonds spéculatif californien Situational Awareness, qui s'effondrait sous le poids de paris perdants sur les actions du secteur de l'intelligence artificielle .

Alors que des rumeurs circulaient sur les marchés selon lesquelles au moins une société était en difficulté, Griffin, 57 ans, a réuni ses principaux collaborateurs pour mener l’enquête, selon cinq personnes proches du dossier.

Dès mercredi matin, les dirigeants de Citadel avaient pris contact avec Situational Awareness, et Griffin s’est entretenu directement avec Leopold Aschenbrenner, le jeune fondateur du fonds et ancien chercheur chez OpenAI.

En collaboration avec Pablo Salame, co-directeur des investissements de Citadel, Gerald Beeson, directeur des opérations, Perry Vais, responsable de la recherche quantitative sur les actions, et Shawn Fagan, directeur juridique, Griffin a passé la nuit à analyser les positions du portefeuille de trading de Situational Awareness et le niveau de liquidité de ces positions, ont indiqué ces sources. Après une vague de ventes massives sur les valeurs liées à l’IA, le portefeuille de Situational Awareness a perdu 67 % de sa valeur en juillet, et le fonds a été contraint de liquider la majeure partie de son portefeuille d’actions cotées, d’une valeur de 16 milliards de dollars. Jeudi, Citadel avait déjà racheté une partie de ce portefeuille.

"Nous vous avons déçus", a écrit Aschenbrenner à ses investisseurs dans une lettre consultée par Reuters.

La nouvelle s’est rapidement répandue à Wall Street: Citadel, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, qui se targue de prendre des risques de manière disciplinée et de saisir les opportunités du marché, était intervenu.

"Seules quelques sociétés sont capables de prendre un risque d’une telle ampleur", a déclaré un investisseur au fait de l’opération, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

Reuters n’a pas pu déterminer le montant des gains réalisés par Citadel sur cette opération, bien que de nombreuses actions du secteur de l’IA présentes dans le portefeuille aient depuis progressé.

Les représentants de Citadel et de Situational Awareness ont refusé de commenter.

UNE STRATÉGIE VIEILLE DE PLUSIEURS DÉCENNIES

Pour Griffin, qui a commencé à négocier depuis sa chambre d’étudiant à l’université de Harvard il y a une quarantaine d’années et qui gère aujourd’hui 71 milliards de dollars d’actifs, il s’agit d’une stratégie qui remonte à plusieurs décennies.

"En période de tension sur les marchés, le jugement collectif de nos dirigeants, de nos gestionnaires de risques et de nos gestionnaires de portefeuille nous permet de tirer parti des opportunités du marché là où d’autres, qui s’en tiennent à des approches simplistes de stop-loss, en sont incapables", a écrit Griffin dans une lettre adressée aux investisseurs en 2023 et consultée par Reuters. Lorsque la société énergétique Enron a déposé le bilan en 2001, dans ce qui constituait alors la plus grande faillite de l’histoire des États-Unis, Griffin a affrété un jet le jour même, envoyant des cadres supérieurs de Citadel interviewer la quasi-totalité des traders et analystes du secteur de l’énergie qui y avaient travaillé, a rapporté le Financial Times le mois dernier, ce qu’a confirmé l’une des sources. Ces recrues allaient ensuite façonner pendant des années l’activité de Citadel dans le domaine des matières premières . C’était une approche à laquelle Griffin allait revenir à maintes reprises alors que les marchés passaient d’une crise à l’autre. En 2007, le fonds spéculatif Sowood Capital , doté de 3 milliards de dollars, a transféré une partie de son portefeuille à Citadel après que Sowood fut devenu la première victime très médiatisée de la crise financière mondiale déclenchée par les prêts hypothécaires à risque, qui a entraîné l’effondrement d’entreprises telles que la banque d’investissement américaine Lehman Brothers.

"Citadel offrait la seule solution immédiate et complète", avait écrit Jeffrey Larson, fondateur de Sowood, à ses clients, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque. La décision de Sowood faisait suite au sauvetage par Citadel du portefeuille énergétique du fonds spéculatif Amaranth Advisors, qui avait fait faillite après avoir perdu 6,4 milliards de dollars à la suite de mauvais paris sur le marché du gaz naturel.

Et en 2021, lorsque les investisseurs particuliers, unis sur la plateforme de réseaux sociaux Reddit, ont pris le contre-pied du pari du célèbre fonds spéculatif Melvin Capital contre le distributeur de jeux vidéo en difficulté GameStop GME.N , Citadel est à nouveau intervenue. En collaboration avec le fonds spéculatif Point72 Asset Management de Steven Cohen, où Gabe Plotkin, le fondateur de Melvin, avait précédemment travaillé, Citadel a injecté 2,75 milliards de dollars dans la société en difficulté.

"PUIS-JE TOLÉRER CETTE PERTE?"

Griffin est né à Daytona Beach, en Floride, en 1968. Après avoir effectué ses premières transactions sur des obligations convertibles alors qu’il était étudiant, il a fondé en 1990 à Chicago la société Citadel, basée à Miami, et en a fait l’un des fonds spéculatifs les plus rentables au monde .

Forbes estime la fortune personnelle de Griffin à environ 52 milliards de dollars. En 2002, Griffin a élargi ses activités au-delà des fonds spéculatifs en cofondant Citadel Securities, un teneur de marché devenu une pierre angulaire du trading mondial.

Griffin a fait don de plus de 2,5 milliards de dollars à des causes allant de la recherche médicale aux établissements d’enseignement, et a fait la une des journaux pour avoir donné plus d’un demi-milliard de dollars à son alma mater, Harvard. Griffin est connu pour être un donateur républicain de premier plan qui s’est exprimé sur des sujets épineux tels que les droits de douane du président Donald Trump , les qualifiant d’"énorme erreur politique".

En juin, dans le podcast "Goldman Sachs Great Investors", Griffin a déclaré: "On ne peut jamais gérer un portefeuille en anticipant tous les événements extrêmes possibles, mais il faut rester très concentré sur le scénario le plus pessimiste. Puis-je tolérer cette perte? Et surveiller et maintenir ses expositions de manière à ce que cette perte reste tolérable."