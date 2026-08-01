Les immatriculations de voitures neuves en France en hausse de 9% en juillet-PFA

Des voitures circulent sur les Champs-Élysées à Paris

‌Les immatriculations de voitures neuves ​en France ont augmenté de 9% en rythme annuel en ​juillet, les véhicules électriques dépassant un ​tiers de parts ⁠de marché, selon les ‌données communiquées samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Le marché des ​voitures ‌particulières neuves s'est élevé ⁠à 126.808 véhicules le mois dernier, soit 9% de plus ⁠que lors ‌du même mois en ⁠2025.

Parmi celles-ci, les voitures ‌neuves électriques atteignent 35% ⁠de part de marché, à ⁠la ‌faveur notamment du lancement du nouveau ​leasing ‌social.

Cette dynamique profite notamment aux marques chinoises, qui ​s'adjugent 8% du marché, et à Tesla, ⁠dont les ventes ont progressé de 86% sur un an en juillet, pour atteindre 2.429 véhicules.

(Rédigé par Dominique Patton et ​Tangi Salaün)