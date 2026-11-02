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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 09:12

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date société événement
02/11/2026 Apple Inc. Résultats du 3ème trimestre
Christian Dior Assemblée générale mixte (11:00)
Coface Résultats du 3ème trimestre
Delfingen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Forvia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lacroix Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
03/11/2026 Abeo Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Agripower Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Amgen Inc. Résultats du 3ème trimestre
Bayer AG Résultats du 3ème trimestre
Bilendi Résultats du 3ème trimestre
Crcam Alp.Prov.Cci Résultats du 3ème trimestre
Fermentalg Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Ferrari Résultats du 3ème trimestre
Herige Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Hipay Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Icape Holding Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Immobiliere Dassault Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Metropole Tv Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Oeneo Chiffre d'affaires 1er semestre
Omer-Decugis Cie Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Roche Bobois Assemblée générale annuelle (14:00)
Rubis Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Viridien Résultats du 3ème trimestre
04/11/2026 BMW Résultats du 3ème trimestre
Ediliziacrobatica Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Jacquet Metals Résultats du 3ème trimestre
JC Decaux SE Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Mcdonald's Corporation Résultats du 3ème trimestre
Neurones Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Selectirente Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
TBSO Assemblée générale ordinaire (Après clôture)
05/11/2026 Air France - KLM Résultats du 3ème trimestre
Akwel Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Antin Infra. Partners Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Arkema Résultats du 3ème trimestre
Aurea Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Bonduelle Chiffre d'affaires 1er trimestre
Bouygues Résultats du 3ème trimestre (07:30)
CA Toulouse 31 Résultats du 3ème trimestre
Belgrano Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Coty Inc. Assemblée générale annuelle
Delta Plus Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Deutsche Post AG Résultats du 3ème trimestre
Deutsche Telekom AG Résultats du 3ème trimestre
Engie Résultats du 3ème trimestre
Eurazeo Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Euronext Résultats du 3ème trimestre
Genfit Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Innate Pharma Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Kumulus Vape Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Legrand SA Résultats du 3ème trimestre
LNA Sante Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nrj Group Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
Prismaflex Intl Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
SES Sa Résultats du 3ème trimestre
Solutions 30 Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Teleperformance Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Veolia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vicat Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Winfarm Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
06/11/2026 Hexaom Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Sensorion Assemblée générale mixte (14:30)

Valeurs associées

ABEO
7,9200 EUR Euronext Paris 0,00%
AGRIPOWER
0,8300 EUR Euronext Paris 0,00%
AIR FRANCE-KLM
10,6300 EUR Euronext Paris +2,41%
AKWEL
6,4200 EUR Euronext Paris -1,53%
AMGEN
466,0100 USD NASDAQ +1,15%
ANTIN INFRA. PARTNERS
7,6000 EUR Euronext Paris +1,33%
APPLE
344,6300 USD NASDAQ -1,23%
ARKEMA
56,0000 EUR Euronext Paris -0,09%
AUREA
4,9800 EUR Euronext Paris -0,40%
BAYER
49,580 EUR XETRA -1,98%
BELGRANO
7,450 EUR Euronext Paris 0,00%
BILENDI
7,7500 EUR Euronext Paris -0,26%
BMW
57,520 EUR XETRA -0,48%
BONDUELLE
8,4600 EUR Euronext Paris +0,71%
BOUYGUES
40,8600 EUR Euronext Paris +0,15%
CA TOULOUSE 31 CCI
98,0100 EUR Euronext Paris -0,08%
CHRISTIAN DIOR
416,8000 EUR Euronext Paris -0,90%
COFACE
15,5400 EUR Euronext Paris -0,38%
COTY
3,410 USD NYSE +2,10%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
111,0000 EUR Euronext Paris +2,55%
DELFINGEN
30,4000 EUR Euronext Paris +0,66%
DELTA PLUS GRP
21,8000 EUR Euronext Paris -0,91%
DEUTSCHE TELEKOM
25,800 EUR XETRA -1,11%
DHL
58,680 EUR XETRA 0,00%
EDILIZIACROB
1,505 EUR MIL 0,00%
ENGIE
23,4200 EUR Euronext Paris -0,04%
EURAZEO
49,9200 EUR Euronext Paris +0,89%
EURONEXT
175,9000 EUR Euronext Paris -0,96%
FERMENTALG
0,3910 EUR Euronext Paris +0,26%
FERRARI
353,550 EUR MIL -0,44%
FORVIA
8,4920 EUR Euronext Paris +1,26%
GENFIT
10,5800 EUR Euronext Paris -2,58%
HERIGE
17,800 EUR Euronext Paris 0,00%
HEXAOM
21,500 EUR Euronext Paris -0,92%
HIPAY GROUP
4,1200 EUR Euronext Paris -0,24%
ICAPE HOLDING
9,7800 EUR Euronext Paris -1,01%
IMMOB DASSAULT
41,300 EUR Euronext Paris 0,00%
INNATE PHARMA
1,2400 EUR Euronext Paris -1,27%
JACQUET METALS
21,2500 EUR Euronext Paris +0,71%
JCDECAUX
24,3400 EUR Euronext Paris +0,25%
KUMULUS VAPE
2,980 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
16,2000 EUR Euronext Paris -2,70%
LEGRAND
130,8000 EUR Euronext Paris -0,15%
LNA SANTE
23,8000 EUR Euronext Paris -0,83%
M6 METROPOLE TELE.
10,0600 EUR Euronext Paris +0,20%
MCDONALD'S
258,180 USD NYSE +0,31%
NEURONES
38,4000 EUR Euronext Paris +0,92%
NRJ GRP
5,8800 EUR Euronext Paris +0,68%
OENEO
8,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
OMER-DECUGIS & CIE
7,2600 EUR Euronext Paris +1,68%
PRISMAFLEX INTL
7,3600 EUR Euronext Paris +0,27%
ROCHE BOBOIS
14,0500 EUR Euronext Paris -0,71%
RUBIS
34,9600 EUR Euronext Paris -0,74%
SELECTIRENTE
80,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SENSORION
8,5400 EUR Euronext Paris -1,16%
SES
4,1500 EUR Euronext Paris -0,77%
SOLUTIONS 30
0,4630 EUR Euronext Paris -0,54%
TBSO
1,9900 EUR Euronext Paris -5,24%
TELEPERFORMANCE
80,8000 EUR Euronext Paris +0,62%
VEOLIA
32,8300 EUR Euronext Paris -0,55%
VICAT
60,9000 EUR Euronext Paris +1,50%
VIRIDIEN
92,4000 EUR Euronext Paris -1,49%
WINFARM
4,0800 EUR Euronext Paris +2,51%
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ALSTOM
11,28 -28,65%
Pétrole Brent
109,63 -5,21%
CAC 40
7 977,02 +0,10%
HAFFNER ENERGY
0,596 -6,88%
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