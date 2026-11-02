Calendrier des sociétés sur 15 jours

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|02/11/2026
|Apple Inc.
|Résultats du 3ème trimestre
|Christian Dior
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|Coface
|Résultats du 3ème trimestre
|Delfingen
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Forvia
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|Lacroix
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|03/11/2026
|Abeo
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Agripower
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Amgen Inc.
|Résultats du 3ème trimestre
|Bayer AG
|Résultats du 3ème trimestre
|Bilendi
|Résultats du 3ème trimestre
|Crcam Alp.Prov.Cci
|Résultats du 3ème trimestre
|Fermentalg
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Ferrari
|Résultats du 3ème trimestre
|Herige
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Hipay Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Icape Holding
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Immobiliere Dassault
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Metropole Tv
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Oeneo
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Omer-Decugis Cie
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Roche Bobois
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Rubis
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Viridien
|Résultats du 3ème trimestre
|04/11/2026
|BMW
|Résultats du 3ème trimestre
|Ediliziacrobatica
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Jacquet Metals
|Résultats du 3ème trimestre
|JC Decaux SE
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Mcdonald's Corporation
|Résultats du 3ème trimestre
|Neurones
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Selectirente
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|TBSO
|Assemblée générale ordinaire (Après clôture)
|05/11/2026
|Air France - KLM
|Résultats du 3ème trimestre
|Akwel
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Antin Infra. Partners
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Arkema
|Résultats du 3ème trimestre
|Aurea
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Bonduelle
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Bouygues
|Résultats du 3ème trimestre (07:30)
|CA Toulouse 31
|Résultats du 3ème trimestre
|Belgrano
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Coty Inc.
|Assemblée générale annuelle
|Delta Plus Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Deutsche Post AG
|Résultats du 3ème trimestre
|Deutsche Telekom AG
|Résultats du 3ème trimestre
|Engie
|Résultats du 3ème trimestre
|Eurazeo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Euronext
|Résultats du 3ème trimestre
|Genfit
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Innate Pharma
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Kumulus Vape
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Legrand SA
|Résultats du 3ème trimestre
|LNA Sante
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Nrj Group
|Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
|Prismaflex Intl
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|SES Sa
|Résultats du 3ème trimestre
|Solutions 30
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Teleperformance
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Veolia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Vicat
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Winfarm
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|06/11/2026
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Sensorion
|Assemblée générale mixte (14:30)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 09:12
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