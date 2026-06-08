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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 07:13

date société événement
08/06/2026 Reworld Media Assemblée générale annuelle (08:30)
09/06/2026 Deezer Assemblée générale annuelle
Dock.Petr.Ambes Am Assemblée générale annuelle
Ecoslops Assemblée générale annuelle
Fill Up Media Assemblée générale annuelle (Après clôture)
Fleury Michon Assemblée générale annuelle
Fonciere 7 Investissement Assemblée générale annuelle (11:00)
Groupe Partouche Chiffre d'affaires 1er semestre
Klarsen Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Nanobiotix Assemblée générale annuelle (14:00)
10/06/2026 Antin infra Partn Assemblée générale annuelle
Arcure Assemblée générale annuelle (16:00)
Audacia Assemblée générale annuelle
Coretech 5 Assemblée générale annuelle (11:00)
Figeac Aero Résultats annuels (Après clôture)
Hipay Group Assemblée générale annuelle (09:00)
Hydraulique PB Assemblée générale annuelle
Icade Assemblée générale annuelle
Innelec Multimedia Réunion d'analystes annuelle (17:45)
Les Hotels Baverez Assemblée générale annuelle
Median Technologies Assemblée générale annuelle (10:30)
MGI Digital Graphic Assemblée générale annuelle (10:00)
Oncodesign PM Assemblée générale annuelle (10:00)
Rapid Nutrition Assemblée générale annuelle (11:30)
Rubis Assemblée générale annuelle
Touax Assemblée générale annuelle
11/06/2026 Baikowski Assemblée générale annuelle
Beneteau Assemblée générale annuelle (10:30)
European Medical Solutions Assemblée générale annuelle (15:00)
Fermentalg Assemblée générale annuelle (10:00)
Gascogne Assemblée générale annuelle (14:30)
Gevelot Assemblée générale annuelle
Groupe LDLC Résultats annuels
Groupe Okwind Assemblée générale annuelle
Installux Assemblée générale annuelle (10:00)
Kumulus Vape Assemblée générale annuelle (10:00)
Linedata Services Assemblée générale annuelle (16:00)
Making Science Group Assemblée générale annuelle (09:00)
Oeneo Résultats annuels
Patrimoine et Commerce Assemblée générale annuelle
Pullup Entertainment Résultats annuels (Après clôture)
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Sipario Movies Assemblée générale extraordinaire (15:30)
Smcp Assemblée générale annuelle
Tonner Drones Assemblée générale annuelle (13:30)
Verimatrix Assemblée générale annuelle
Voyageurs du monde Assemblée générale annuelle (15:00)
Worldline Assemblée générale annuelle
12/06/2026 Advini Assemblée générale annuelle
Bilendi Assemblée générale annuelle (14:00)
Bio UV Group Assemblée générale annuelle (16:00)
Cegedim Assemblée générale annuelle (09:30)
Cibox Inter A Ctiv Assemblée générale annuelle (10:00)
Drone Volt Assemblée générale annuelle (10:00)
Freelance.com Assemblée générale annuelle
Groupe LDLC Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Preatoni Group Assemblée générale annuelle (15:00)
Smtpc Assemblée générale annuelle (11:00)

Valeurs associées

ADVINI
17,000 EUR Euronext Paris 0,00%
ANTIN INFRA. PARTNERS
9,4600 EUR Euronext Paris +0,11%
ARCURE
2,9100 EUR Euronext Paris -0,68%
AUDACIA
4,180 EUR Euronext Paris -0,24%
BAIKOWSKI
29,2000 EUR Euronext Paris -7,59%
BENETEAU
6,6600 EUR Euronext Paris -0,75%
BILENDI
15,0000 EUR Euronext Paris -0,66%
BIO-UV GRP
1,4100 EUR Euronext Paris +0,71%
CEGEDIM
11,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
CIBOX INTER ACTIVE
0,0115 EUR Euronext Paris 0,00%
DEEZER
1,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
DOCKS PETR.D'AMBE
890,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,4440 EUR Euronext Paris -1,11%
ECOSLOPS
1,2400 EUR Euronext Paris +2,48%
EU MED SOL
4,9200 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
FERMENTALG
0,4885 EUR Euronext Paris -0,41%
FIGEAC AERO
10,6600 EUR Euronext Paris -2,20%
FILL UP MEDIA
6,7200 EUR Euronext Paris +6,67%
FLEURY MICHON
25,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE 7 INV
0,3100 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
2,8200 EUR Euronext Paris +2,17%
GASCOGNE
2,0000 EUR Euronext Paris -8,26%
GEVELOT
200,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE LDLC
12,1000 EUR Euronext Paris -0,98%
GROUPE OKWIND
0,3760 EUR Euronext Paris 0,00%
HIPAY GROUP
5,8800 EUR Euronext Paris +4,26%
HOTEL REGINA PARIS
72,500 EUR Euronext Paris 0,00%
HYDRAULIQUE HLD
760,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ICADE
20,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
INNELEC MULTIMEDIA
4,2500 EUR Euronext Paris +12,14%
INSTALLUX
490,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
KLARSEN
0,5300 EUR Euronext Paris +5,16%
KUMULUS VAPE
3,1500 EUR Euronext Paris -0,63%
LADY
0,427 EUR MIL 0,00%
LINEDATA SERVICES
41,000 EUR Euronext Paris +0,24%
MAKING SCI GRP
7,5000 EUR Sibe -0,66%
MEDIAN TECHNOLOGIES
5,1600 EUR Euronext Paris -2,09%
MGI DIGIT TECH
11,9600 EUR Euronext Paris -2,29%
NANOBIOTIX
30,4200 EUR Euronext Paris -1,74%
OENEO
9,060 EUR Euronext Paris 0,00%
ONCODESIGN PM
0,3480 EUR Euronext Paris +2,35%
PARTOUCHE
18,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PATRIMOINE COM.
24,400 EUR Euronext Paris 0,00%
PREATONI GRP
43,000 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
9,2600 EUR Euronext Paris -0,86%
RAPID NUTRITION
9,4500 EUR Euronext Paris +5,94%
REBOOST BLOCKCHAIN CORP
0,0750 EUR Euronext Paris 0,00%
REWORLD MEDIA
1,6400 EUR Euronext Paris -2,84%
ROBERTET
795,000 EUR Euronext Paris -0,25%
ROBERTET CI E87
685,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
RUBIS
35,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
SIP MOV
0,000 EUR MIL -100,00%
SMCP
4,9160 EUR Euronext Paris -0,45%
SMTPC
29,3000 EUR Euronext Paris -0,68%
TONNER DRONES
0,0351 EUR Euronext Paris 0,00%
TOUAX
4,0500 EUR Euronext Paris -0,98%
VERIMATRIX
0,2530 EUR Euronext Paris -0,78%
VOYAGEURS MONDE
145,0000 EUR Euronext Paris -0,68%
WORLDLINE
0,2888 EUR Euronext Paris -3,83%
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Pétrole Brent
97,29 +2,02%
2CRSI
50,9 +2,33%
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8 165,4 -0,64%
SOITEC
151,95 +3,61%
AIR LIQUIDE
165,98 -0,44%
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