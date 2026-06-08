Calendrier des sociétés sur 15 jours

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|08/06/2026
|Reworld Media
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|09/06/2026
|Deezer
|Assemblée générale annuelle
|Dock.Petr.Ambes Am
|Assemblée générale annuelle
|Ecoslops
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|Fonciere 7 Investissement
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Groupe Partouche
|Chiffre d'affaires 1er semestre
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|Nanobiotix
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|10/06/2026
|Antin infra Partn
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|Arcure
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|Audacia
|Assemblée générale annuelle
|Coretech 5
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Figeac Aero
|Résultats annuels (Après clôture)
|Hipay Group
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Hydraulique PB
|Assemblée générale annuelle
|Icade
|Assemblée générale annuelle
|Innelec Multimedia
|Réunion d'analystes annuelle (17:45)
|Les Hotels Baverez
|Assemblée générale annuelle
|Median Technologies
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|MGI Digital Graphic
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Oncodesign PM
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Rapid Nutrition
|Assemblée générale annuelle (11:30)
|Rubis
|Assemblée générale annuelle
|Touax
|Assemblée générale annuelle
|11/06/2026
|Baikowski
|Assemblée générale annuelle
|Beneteau
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|European Medical Solutions
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|Fermentalg
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|Gascogne
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|Groupe LDLC
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|Groupe Okwind
|Assemblée générale annuelle
|Installux
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|Kumulus Vape
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|Linedata Services
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|Making Science Group
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Oeneo
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|Patrimoine et Commerce
|Assemblée générale annuelle
|Pullup Entertainment
|Résultats annuels (Après clôture)
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Sipario Movies
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|Smcp
|Assemblée générale annuelle
|Tonner Drones
|Assemblée générale annuelle (13:30)
|Verimatrix
|Assemblée générale annuelle
|Voyageurs du monde
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|Worldline
|Assemblée générale annuelle
|12/06/2026
|Advini
|Assemblée générale annuelle
|Bilendi
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|Bio UV Group
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|Cegedim
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Cibox Inter A Ctiv
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|Drone Volt
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|Freelance.com
|Assemblée générale annuelle
|Groupe LDLC
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Preatoni Group
|Assemblée générale annuelle (15:00)
|Smtpc
|Assemblée générale annuelle (11:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 07:13
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