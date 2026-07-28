Barclays: Bénéfice +17% au S1 avec le "trading", mais la hausse des coûts pèse sur le titre

Le siège social de Barclays, à Canary Wharf, à Londres

par Lawrence White

Barclays a fait état ‌mardi d'une hausse meilleure que prévu de 17% de son bénéfice au premier semestre, portée ​par des revenus exceptionnels issus du négoce d'actions dans un contexte de marchés volatils, mais le titre de la banque britannique a reculé à l'ouverture, traduisant les attentes élevées des marchés à ​l'égard du secteur.

Le bénéfice avant impôts pour avril-juin est ressorti à 6,1 milliards de livres sterling (7,13 milliards d'euros), alors que ​les analystes tablaient sur environ 5,94 milliards.

Le groupe ⁠a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard de livres sterling, dépassant ‌les 831 millions prévus, ainsi que le versement de 800 millions de livres de dividendes dans le cadre de la restitution de son excédent de ​capital à ses actionnaires.

A la ‌Bourse de Londres, vers 09h00 GMT, l'action reculait cependant de 4,3%, contre ⁠un gain de 0,55% pour le FTSE au même moment.

Les analystes signalent que la performance des activités de "trading" de Barclays est restée inférieure aux attentes du marché, notamment après les résultats ⁠trimestriels exceptionnels de ses ‌concurrents de Wall Street.

Les résultats ont également été ternis par l'annonce de ⁠500 millions de coûts supplémentaires attendus pour le second semestre, Barclays évoquant des mesures de ‌rationalisation.

"Nous prévoyons de consacrer jusqu’à 300 millions de livres sterling à des mesures ⁠de réduction des coûts structurels, directement liées à la simplification de l’organisation, ⁠telles que les processus ‌de changement de plateforme", a déclaré aux journalistes Anna Cross, directrice financière, lors d’une conférence téléphonique.

Barclays ​a légèrement rehaussé sa prévision annuelle de revenus ‌de 31 à 31,5 milliards de livres sterling, et a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs ​de performance pour 2026.

La branche de banque d’investissement de Barclays, qui distingue le groupe de ses concurrents tels que Lloyds et NatWest, a enregistré un chiffre d’affaires total de ⁠4 milliards de livres sterling au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 3,7 milliards de livres.

Les revenus trimestriels liés aux actions ont progressé de 45% sur un an, une hausse cependant inférieure à celle des géants de Wall Street, qui ont enregistré en moyenne une croissance de 69% sur la même période pour cette activité.

(Rédigé par Lawrence White ; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)