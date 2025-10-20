Calendrier des sociétés sur 15 jours

 Aller au contenu principal
date société événement
20/10/2025 Atos Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
DMS Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Egide Résultats 1er semestre
Forvia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Freelance.com Résultats 1er semestre (Après clôture)
Sergeferrari Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
21/10/2025 Coca Cola Co Résultats 3ème trimestre
Edenred Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Energisme Résultats 1er semestre
Eurobio-Scientific Résultats 1er semestre (Après clôture)
Eurofins Scient. Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Eutelsat Chiffre d'affaires 1er trimestre
Getlink Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Groupe Okwind Résultats 1er semestre (Après clôture)
Interparfums Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
L'oreal Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Mint Résultats 1er semestre (Après clôture)
OVH Résultats annuel
Planisware Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Qwamplify Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vivendi Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Worldline Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
22/10/2025 Alan Allman Associates Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Amplitude Surgical Résultats annuel
Aubay Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bastide Le Confort Résultats annuel (Après clôture)
Biosynex Résultats 1er semestre (Après clôture)
Carrefour Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Covivio Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Covivio Hotels Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
CRCAM Brie Pic2CCI Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Exail technologies Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Fnac Darty Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Groupe Crit Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Hermes Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Icade Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
ID Logistics Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Ipsen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Kering Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Klepierre Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Michelin Chiffre d'affaires 3ème trimestre
OPmobility Chiffre d'affaires 3ème trimestre
SAP AG Résultats 3ème trimestre
Synergie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Verallia Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Verimatrix Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Voltalia Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
VusionGroup Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
23/10/2025 Accor Hotels Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Adp Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Alchimie Résultats 1er semestre (Après clôture)
Alten Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Balyo Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Bollore Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bureau Veritas Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Carmila Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Cegedim Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Dassault Systemes Résultats 3ème trimestre
Deezer Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Francaise de l'Energie Résultats annuel
Groupe Guillin Résultats 1er semestre
Guerbet Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Honeywell Intl Inc Résultats 3ème trimestre
Hunyvers Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Ipsos Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
Klarsen Résultats 1er semestre
Kone OYJ Résultats 3ème trimestre
Linedata Services Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lisi Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Maisons du Monde Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Marie Brizard Wine and Spirits Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Median Technologies Résultats 1er semestre (Après clôture)
Mersen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nexans Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nexity Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nokia Résultats 3ème trimestre
Orange Résultats 3ème trimestre
Paref Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Pierre Vacances Chiffre d'affaires annuel
Renault Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Roche Bobois Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Savencia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Seb Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Smcp Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sodexo Résultats annuel
Solocal Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Stmicroelectronics Résultats 3ème trimestre
Sword Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Thales Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Theranexus Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Tikehau Capital Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Unibail Rodamco Westfield Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Valeo Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vinci Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Wendel Invest. Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
24/10/2025 Crcam Langued Cci Résultats 3ème trimestre
Crcam Sud R.A.Cci Résultats 3ème trimestre
Exel Industries A Chiffre d'affaires annuel (Avant ouverture)
Procter Gamble Co. Résultats 3ème trimestre
Safran Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sanofi Résultats 3ème trimestre
TFF Group Assemblée générale mixte (11h00)

Valeurs associées

ACCOR
41,8900 EUR Euronext Paris +0,77%
ADP
120,6000 EUR Euronext Paris +1,77%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
4,1300 EUR Euronext Paris +1,98%
ALCHIMIE
0,0600 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTEN
68,6000 EUR Euronext Paris +0,22%
AMPLITUDE SURG.
6,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
ATOS
55,2800 EUR Euronext Paris +3,00%
AUBAY
45,2000 EUR Euronext Paris +0,11%
BALYO
0,3190 EUR Euronext Paris -1,85%
BASTIDE LE CONFORT MED.
23,9500 EUR Euronext Paris +0,63%
BIOSYNEX
0,6860 EUR Euronext Paris +0,88%
BOLLORE SE
4,7700 EUR Euronext Paris -0,42%
BUREAU VERITAS
27,2400 EUR Euronext Paris -0,29%
CARMILA
16,9600 EUR Euronext Paris -0,59%
CARREFOUR
13,3150 EUR Euronext Paris -0,30%
CEGEDIM
10,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
COCA-COLA CO
68,435 USD NYSE +1,28%
COVIVIO
57,9000 EUR Euronext Paris +0,26%
COVIVIO HOTELS
27,3000 EUR Euronext Paris +1,11%
CRCAM BRIE PIC2CCI
31,9000 EUR Euronext Paris +0,31%
CRCAM LANGUEDOC
88,000 EUR Euronext Paris +0,77%
CRCAM SRA CI
226,3500 EUR Euronext Paris -0,72%
CRIT
60,0000 EUR Euronext Paris +7,14%
DASSAULT SYSTEMES
29,2600 EUR Euronext Paris -0,24%
DEEZER
1,0850 EUR Euronext Paris -3,12%
DMS
1,4100 EUR Euronext Paris 0,00%
EDENRED
20,5200 EUR Euronext Paris -0,58%
EGIDE
0,4620 EUR Euronext Paris -1,28%
ENERGISME
0,0032 EUR Euronext Paris +3,23%
EUROBIO SCIENTIFIC
25,2000 EUR Euronext Paris +2,02%
EUROFINS SCIENTIFIC
62,7800 EUR Euronext Paris +0,42%
EUTELSAT
3,6550 EUR Euronext Paris +0,27%
EXAIL TECHNOLOGIES
82,7000 EUR Euronext Paris +1,47%
EXEL INDUSTRIES A
35,900 EUR Euronext Paris +0,56%
FNAC DARTY
28,1500 EUR Euronext Paris -0,53%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,0450 EUR Euronext Paris -5,73%
FRANCAISE ENER.
30,8500 EUR Euronext Paris +0,82%
FREELANCE.COM
2,2000 EUR Euronext Paris -0,45%
GETLINK
15,5200 EUR Euronext Paris -0,58%
GROUPE GUILLIN
29,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE OKWIND
1,1080 EUR Euronext Paris -0,36%
GUERBET
14,7200 EUR Euronext Paris +0,96%
HERMES INTL
2 212,0000 EUR Euronext Paris +0,96%
HONEYWELL INTL
202,9600 USD NASDAQ -0,10%
HUNYVERS
7,3200 EUR Euronext Paris -0,54%
ICADE
22,0000 EUR Euronext Paris -0,54%
ID LOGISTICS
387,0000 EUR Euronext Paris -0,13%
INTERPARFUMS
30,1200 EUR Euronext Paris +0,20%
IPSEN
114,6000 EUR Euronext Paris +0,26%
IPSOS
36,1000 EUR Euronext Paris +0,50%
KERING
320,5500 EUR Euronext Paris +3,55%
KLARSEN
0,8340 EUR Euronext Paris +1,71%
KLEPIERRE
32,6800 EUR Euronext Paris -0,18%
L'OREAL
392,4500 EUR Euronext Paris +0,46%
LINEDATA SERVICES
52,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LISI
46,6500 EUR Euronext Paris +0,65%
MAISONS DU MONDE
2,0350 EUR Euronext Paris +1,75%
MARIE BRIZARD
2,9700 EUR Euronext Paris +1,71%
MEDIAN TECHNOLOGIES
3,1650 EUR Euronext Paris +0,80%
MERSEN
25,9500 EUR Euronext Paris +1,76%
MICHELIN
27,2600 EUR Euronext Paris +0,66%
MINT
6,7800 EUR Euronext Paris +3,04%
NEXANS
121,1000 EUR Euronext Paris +0,33%
NEXITY
9,9800 EUR Euronext Paris -1,96%
OPMOBILITY
14,1100 EUR Euronext Paris -0,91%
ORANGE
14,2100 EUR Euronext Paris -0,87%
OVHCLOUD
10,9800 EUR Euronext Paris +0,18%
PAREF
36,700 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,6720 EUR Euronext Paris +0,36%
PLANISWARE
19,7800 EUR Euronext Paris +1,02%
PROCTER&GAMBLE
151,400 USD NYSE +1,18%
QWAMPLIFY
2,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
RENAULT
34,4800 EUR Euronext Paris +0,26%
ROCHE BOBOIS
36,2000 EUR Euronext Paris +0,28%
SAFRAN
302,6000 EUR Euronext Paris +1,92%
SANOFI
86,0400 EUR Euronext Paris -0,45%
SAP AG O.N.
234,850 EUR XETRA +1,69%
SAVENCIA
61,8000 EUR Euronext Paris -0,64%
SEB
48,2600 EUR Euronext Paris +0,08%
SERGE FERRARI
7,2200 EUR Euronext Paris 0,00%
SMCP
6,0200 EUR Euronext Paris -0,50%
SODEXO
53,9000 EUR Euronext Paris -1,37%
SOLOCAL GROUP
3,6800 EUR Euronext Paris -0,54%
STMICROELECTRONICS
25,180 EUR MIL +1,43%
SWORD GROUP
36,7000 EUR Euronext Paris +0,55%
SYNERGIE
32,100 EUR Euronext Paris 0,00%
TFF GROUP
17,7500 EUR Euronext Paris -0,84%
THALES
251,0000 EUR Euronext Paris +2,28%
THX PHARMA (EX THERANEXUS)
2,6100 EUR Euronext Paris -2,61%
TIKEHAU CAPITAL
18,3000 EUR Euronext Paris +0,22%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
88,8400 EUR Euronext Paris -0,67%
VALEO
9,7080 EUR Euronext Paris -3,02%
VERALLIA
22,1600 EUR Euronext Paris +0,54%
VERIMATRIX
0,1950 EUR Euronext Paris -0,76%
VINCI
120,3500 EUR Euronext Paris -0,86%
VIVENDI
3,0080 EUR Euronext Paris -0,10%
VOLTALIA
7,9500 EUR Euronext Paris -0,62%
VUSIONGROUP
241,8000 EUR Euronext Paris +0,67%
WENDEL
78,4000 EUR Euronext Paris -0,25%
WORLDLINE
2,3860 EUR Euronext Paris +10,57%
