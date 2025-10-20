Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|20/10/2025
|Atos
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|DMS Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Egide
|Résultats 1er semestre
|Forvia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Freelance.com
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Sergeferrari Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|21/10/2025
|Coca Cola Co
|Résultats 3ème trimestre
|Edenred
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Energisme
|Résultats 1er semestre
|Eurobio-Scientific
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Eurofins Scient.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Eutelsat
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Getlink
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Groupe Okwind
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Interparfums
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|L'oreal
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Mint
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|OVH
|Résultats annuel
|Planisware
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Qwamplify
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Vivendi
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Worldline
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|22/10/2025
|Alan Allman Associates
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Amplitude Surgical
|Résultats annuel
|Aubay
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Bastide Le Confort
|Résultats annuel (Après clôture)
|Biosynex
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Carrefour
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Covivio
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Covivio Hotels
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|CRCAM Brie Pic2CCI
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Exail technologies
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Fnac Darty
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Groupe Crit
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Hermes
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Icade
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|ID Logistics
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Ipsen
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Kering
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Klepierre
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Michelin
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|OPmobility
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|SAP AG
|Résultats 3ème trimestre
|Synergie
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Verallia
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Verimatrix
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Voltalia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|VusionGroup
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|23/10/2025
|Accor Hotels
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Adp
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Alchimie
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Alten
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Balyo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Bollore
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Bureau Veritas
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Carmila
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Cegedim
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Dassault Systemes
|Résultats 3ème trimestre
|Deezer
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Francaise de l'Energie
|Résultats annuel
|Groupe Guillin
|Résultats 1er semestre
|Guerbet
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Honeywell Intl Inc
|Résultats 3ème trimestre
|Hunyvers
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Ipsos
|Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Klarsen
|Résultats 1er semestre
|Kone OYJ
|Résultats 3ème trimestre
|Linedata Services
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Lisi
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Maisons du Monde
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Marie Brizard Wine and Spirits
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Median Technologies
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Mersen
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Nexans
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Nexity
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Nokia
|Résultats 3ème trimestre
|Orange
|Résultats 3ème trimestre
|Paref
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Pierre Vacances
|Chiffre d'affaires annuel
|Renault
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Roche Bobois
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Savencia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Seb
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Smcp
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Sodexo
|Résultats annuel
|Solocal Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Stmicroelectronics
|Résultats 3ème trimestre
|Sword Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Thales
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Theranexus
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Tikehau Capital
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Unibail Rodamco Westfield
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Valeo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Vinci
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Wendel Invest.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|24/10/2025
|Crcam Langued Cci
|Résultats 3ème trimestre
|Crcam Sud R.A.Cci
|Résultats 3ème trimestre
|Exel Industries A
|Chiffre d'affaires annuel (Avant ouverture)
|Procter Gamble Co.
|Résultats 3ème trimestre
|Safran
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Sanofi
|Résultats 3ème trimestre
|TFF Group
|Assemblée générale mixte (11h00)
Valeurs associées
|41,8900 EUR
|Euronext Paris
|+0,77%
|120,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,77%
|4,1300 EUR
|Euronext Paris
|+1,98%
|0,0600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|68,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|6,2500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|55,2800 EUR
|Euronext Paris
|+3,00%
|45,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,11%
|0,3190 EUR
|Euronext Paris
|-1,85%
|23,9500 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
|0,6860 EUR
|Euronext Paris
|+0,88%
|4,7700 EUR
|Euronext Paris
|-0,42%
|27,2400 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
|16,9600 EUR
|Euronext Paris
|-0,59%
|13,3150 EUR
|Euronext Paris
|-0,30%
|10,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|68,435 USD
|NYSE
|+1,28%
|57,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,26%
|27,3000 EUR
|Euronext Paris
|+1,11%
|31,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,31%
|88,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,77%
|226,3500 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
|60,0000 EUR
|Euronext Paris
|+7,14%
|29,2600 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
|1,0850 EUR
|Euronext Paris
|-3,12%
|1,4100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|20,5200 EUR
|Euronext Paris
|-0,58%
|0,4620 EUR
|Euronext Paris
|-1,28%
|0,0032 EUR
|Euronext Paris
|+3,23%
|25,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,02%
|62,7800 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
|3,6550 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
|82,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,47%
|35,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
|28,1500 EUR
|Euronext Paris
|-0,53%
|10,0450 EUR
|Euronext Paris
|-5,73%
|30,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,82%
|2,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,45%
|15,5200 EUR
|Euronext Paris
|-0,58%
|29,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,1080 EUR
|Euronext Paris
|-0,36%
|14,7200 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|2 212,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|202,9600 USD
|NASDAQ
|-0,10%
|7,3200 EUR
|Euronext Paris
|-0,54%
|22,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,54%
|387,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,13%
|30,1200 EUR
|Euronext Paris
|+0,20%
|114,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,26%
|36,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,50%
|320,5500 EUR
|Euronext Paris
|+3,55%
|0,8340 EUR
|Euronext Paris
|+1,71%
|32,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
|392,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,46%
|52,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|46,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,65%
|2,0350 EUR
|Euronext Paris
|+1,75%
|2,9700 EUR
|Euronext Paris
|+1,71%
|3,1650 EUR
|Euronext Paris
|+0,80%
|25,9500 EUR
|Euronext Paris
|+1,76%
|27,2600 EUR
|Euronext Paris
|+0,66%
|6,7800 EUR
|Euronext Paris
|+3,04%
|121,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|9,9800 EUR
|Euronext Paris
|-1,96%
|14,1100 EUR
|Euronext Paris
|-0,91%
|14,2100 EUR
|Euronext Paris
|-0,87%
|10,9800 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
|36,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,6720 EUR
|Euronext Paris
|+0,36%
|19,7800 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
|151,400 USD
|NYSE
|+1,18%
|2,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|34,4800 EUR
|Euronext Paris
|+0,26%
|36,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
|302,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,92%
|86,0400 EUR
|Euronext Paris
|-0,45%
|234,850 EUR
|XETRA
|+1,69%
|61,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,64%
|48,2600 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
|7,2200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,0200 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
|53,9000 EUR
|Euronext Paris
|-1,37%
|3,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,54%
|25,180 EUR
|MIL
|+1,43%
|36,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,55%
|32,100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,7500 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
|251,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,28%
|2,6100 EUR
|Euronext Paris
|-2,61%
|18,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|88,8400 EUR
|Euronext Paris
|-0,67%
|9,7080 EUR
|Euronext Paris
|-3,02%
|22,1600 EUR
|Euronext Paris
|+0,54%
|0,1950 EUR
|Euronext Paris
|-0,76%
|120,3500 EUR
|Euronext Paris
|-0,86%
|3,0080 EUR
|Euronext Paris
|-0,10%
|7,9500 EUR
|Euronext Paris
|-0,62%
|241,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
|78,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
|2,3860 EUR
|Euronext Paris
|+10,57%
