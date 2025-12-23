Beyond Meat chute en raison de la baisse du prix d'exercice des bons de souscription d'actions pour un prêteur de premier rang

23 décembre - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé de 9% à 98 cents dans les premiers échanges

** Cela rend l'achat d'actions BYND moins cher pour un prêteur de premier rang, ce qui risque d'alimenter une dilution supplémentaire.

** Réduit le prix d'exercice des bons de souscription détenus par Unprocessed Foods de 40 % pour le porter à 1,95 $/action.

** Modification de l'accord avec Unprocessed Foods pour permettre le premier paiement afin de protéger le financement de 100 millions de dollars fourni en mai

** Beyond Meat a réalisé une restructuration majeure de la dette en septembre-octobre 2025 qui a conduit à une dilution massive de la valeur de ses actions

** L'action est également fortement vendue à découvert , avec un intérêt à découvert d'environ 25,3% du flottant, selon les données du LSEG

** BYND est confrontée à des difficultés financières en raison de ses faibles résultats et de la baisse de la demande pour ses produits

** A la dernière clôture, BYND a chuté de 71% depuis le début de l'année