Caixabank maintient ses prévisions 2026-2027, le titre chute

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, détails, commentaire de Jefferies)

Caixabank CABK.MC a réaffirmé mercredi ses prévisions de hausse de ses revenus et de ses bénéfices pour 2026 et 2027, grâce à la croissance des prêts stimulée par les solides performances économiques de l'Espagne, mais le maintien de perspectives de marge inchangées pour 2026 a entraîné un recul du titre.

À la Bourse de Madrid, vers 09h45 GMT, l'action Caixabank perdait 6% à 12,4 euros.

Le revenu net d'intérêts (RNI) de Caixabank – la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts – a progressé de 3,5% sur un an pour atteindre 2,73 milliards d'euros, contre 2,76 milliards prévus par les analystes, et de 2,5% par rapport au trimestre précédent.

La banque a confirmé sa prévision annuelle de RNI, tablant sur un montant supérieur à 11 milliards d'euros, contre 10,67 milliards en 2025, et anticipe une croissance annuelle composée du RNI de 4% entre 2025 et 2027.

Jefferies a indiqué que la hausse des commissions avait compensé la faiblesse du RNI, ajoutant que ce "léger écart" s'expliquait par l'augmentation des coûts des dépôts. Le courtier a toutefois précisé que l'absence de révision à la hausse des prévisions serait "assurément une déception".

Jefferies reste néanmoins optimiste quant au RNI pour 2027 et 2028.

La plus grande banque espagnole en termes d'actifs nationaux a enregistré un bénéfice net de 1,63 milliard d'euros sur la période d'avril à juin, en hausse de 10% sur un an, et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 1,55 milliard d'euros.

Caixabank a terminé le trimestre avec un ratio de rendement des capitaux propres (ROTE), une mesure clef de sa profitabilité, de 18% contre un objectif supérieur à 18% d’ici fin 2026 et d’environ 20% en 2027.

Les provisions ont augmenté de 39,2% en glissement annuel pour atteindre 247 millions d’euros, contre une prévision de 245 millions, à la suite d’une hausse de 4,6% des prêts aux particuliers par rapport au trimestre précédent.

Le coût du risque, la mesure de l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits, a augmenté d'un point de base au cours du trimestre pour s’établir à 0,24%. Caixabank prévoit un coût du risque inférieur à 0,25% d’ici fin 2026.

(Rédigé par Jesús Aguado, avec la contribution d'Emma Pinedo ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)