CaixaBank: bénéfice net en hausse de 8,5% au premier semestre, à 3,2 milliards d'euros

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a vu son bénéfice grimper de 8,5% au deuxième trimestre, grâce à "un fort dynamisme commercial", selon ses résultats publiés mercredi.

La troisième banque espagnole en termes de capitalisation, derrière Santander et BBVA, a dégagé au total 3,2 milliards d'euros de bénéfice net entre janvier et juin, contre 2,95 milliards sur la même période voilà un an, précise-t-elle.

Caixabank attribue notamment ces résultats à l'arrivée de nouveaux clients (20,9 millions au total en Espagne et au Portugal), ce qui s'est traduit par une augmentation de l'octroi de crédits.

La banque est visée depuis mi-juin, tout comme cinq autres établissements bancaires espagnols, par une procédure ouverte par le gendarme boursier à Madrid (CNMV) pour de possibles pratiques anticoncurrentielles.

CaixaBank avait annoncé il y a plus d'un an sa décision de réimplanter son siège social en Catalogne, sa base historique, après l'avoir transféré en 2017 hors de cette région en raison des inquiétudes réglementaires et financières générées par la tentative de sécession indépendantiste.