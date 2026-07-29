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Caixabank-Bénéfice au T2 au-dessus des attentes au T2 avec les prêts et commissions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:22
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Caixabank CABK.MC a publié mercredi une hausse de 10,1% de son bénéfice trimestriel, porté par la progression des revenus liés aux crédits et aux prêts, soutenue par une croissance économique solide de l'Espagne.

La plus grande banque espagnole en termes d'actifs nationaux a enregistré un bénéfice net de 1,63 milliard d'euros sur la période d'avril à juin, contre 1,48 milliard il y a un an et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 1,55 milliard d'euros.

Le bénéfice net a été soutenu par une hausse de 6,1% en glissement annuel des commissions et une augmentation de près de 10,9 % de son activité d’assurance. Le chiffre d’affaires a progressé de 4,5% pour s’établir à 4,21 milliards d’euros, contre des prévisions de 4,22 milliards.

Les provisions ont augmenté de 39,2% en glissement annuel pour atteindre 247 millions d’euros, contre une prévision de 245 millions, à la suite d’une hausse de 4,6% des prêts aux particuliers par rapport au trimestre précédent.

Le coût du risque, la mesure de l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits, a augmenté d'un point de base au cours du trimestre pour s’établir à 0,24%. Caixabank prévoit un coût du risque inférieur à 0,25% d’ici fin 2026.

Le revenu net d'intérêt (RNI), la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 3,5% sur un an à 2,73 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 2,76 milliards. En glissement trimestriel, le RNI a augmenté de 2,5%.

(Rédigé par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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