Cadence et Nvidia unissent leurs technologies pour accélérer la robotique intelligente
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 19:22
Cette approche permet de former les systèmes robotiques plus rapidement qu'en conditions réelles, en multipliant les scénarios d'apprentissage sans contraintes matérielles. En s'appuyant sur la simulation, les entreprises espèrent réduire significativement les délais nécessaires pour rendre les robots opérationnels et capables d'exécuter des tâches concrètes.
Les deux groupes estiment que cette collaboration pourrait accélérer le passage de la recherche à l'application industrielle. En associant précision des simulations physiques et puissance des modèles d'intelligence artificielle, ils visent à améliorer l'efficacité du développement et à favoriser une adoption plus rapide des solutions robotiques dans divers secteurs.
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