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Câbles: Prysmian publie un nouveau trimestre record
information fournie par Boursorama avec AFP 30/07/2026 à 08:43
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Le numéro un mondial des câbles industriels Prysmian a publié jeudi un nouveau trimestre record, porté par la vigueur des marchés des réseaux électriques et des centres de données.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe milanais a enregistré un bénéfice net de 323 millions d'euros (+17,9% sur un an) pour 6 milliards de chiffre d'affaires (+9,4%).

Il a largement relevé ses prévisions de flux de trésorerie pour l'année 2026, estimé désormais entre 1,65 et 1,75 milliard d'euros, contre 1,3-1,4 milliard auparavant.

Le groupe a notamment bénéficié de la forte demande dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle et aux centres de données. Le chiffre d'affaires de son activité "Digital Solutions" a progressé de 18%, avec une marge en nette progression (à 23,8%) grâce à ses ventes de fibre optique, de câbles optiques et à la contribution du groupe américain spécialisé Channell, racheté en 2025.

Prysmian a d'ailleurs annoncé mi-juillet un accord de long terme pouvant atteindre 5,5 milliards d'euros sur dix ans avec l'Américain Molex pour la fourniture de câbles optiques destinés à l'intérieur des centres de données.

L'ex-division câbles de Pirelli prévoit ainsi d'investir 1,25 milliard d'euros d'ici 2031 afin d'accroître ses capacités de production de fibre optique et de câbles optiques aux États-Unis et en Europe, créant 1.000 emplois dans le monde, dont environ 600 aux États-Unis.

Au deuxième trimestre, sa division Transmission, spécialisée dans les grands projets électriques terrestres et sous-marins, a également enregistré des performances record, avec une croissance de 14,3% du chiffre d'affaires et une marge de 21,2%.

Le marché principal de Prysmian, les câbles à basse tension pour le BTP ou l'automobile, a aussi réaccéléré après une année stable en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires de 7,4% sur un an, au prix d'une légère baisse des marges (8,7%).

"La capacité de servir simultanément les marchés de l'énergie et des données constitue l'un des principaux facteurs de différenciation de Prysmian", a déclaré son directeur général Massimo Battaini dans un communiqué.

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PRYSMIAN
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