BYD et Exxon Mobil approfondissent leur partenariat dans le domaine des technologies hybrides
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 04:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur chinois BYD

1211.HK 002594.SZ et la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N vont approfondir leur partenariat dans le domaine de la technologie hybride, a annoncé le constructeur chinois de véhicules électriques dans un communiqué publié mardi.

Dans le cadre d'un protocole d'accord stratégique à long terme signé lundi, les deux entreprises exploreront la recherche et le développement de produits personnalisés, les possibilités de collaboration dans les applications de nouveaux matériaux, entre autres domaines, précise le communiqué.

BYD a lancé l'année dernière, en collaboration avec Exxon Mobil, une huile moteur spécialement conçue pour ses véhicules électriques rechargeables.

