Crypto : le bitcoin se renforce face à l’incertitude géopolitique

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Depuis deux ans, le bitcoin évoluait en grande partie au rythme de la politique monétaire américaine. Ce lien est en train de se distendre. Ce sont désormais les développements géopolitiques — et notamment leur impact sur les marchés pétroliers — qui semblent dicter la tendance, nous raconte le département Recherche de CoinShares.

Une résistance inattendue

Depuis l'escalade des tensions impliquant l'Iran, le bitcoin a progressé d'environ 10 %, tandis que le marché des actions a reculé et que l'or a globalement stagné. Ce qui est notable, c'est la rupture avec le comportement historique de l'actif : lors des chocs géopolitiques passés, le bitcoin avait tendance à être vendu massivement. Cette fois, il a absorbé la tension.

Plusieurs facteurs expliquent cette résilience. Le marché a abordé l'événement iranien dans une configuration technique assainie : les ratios de levier ayant reflué de 33 % en octobre 2025 à environ 25 %.

Un contexte macro sous pression

Sur le front économique, les chiffres de l'emploi américain pour février ont fortement déçu : moins 90 000 postes environ, contre un consensus qui attendait 60 000 embauches. Dans un environnement ordinaire, une telle surprise aurait déclenché une révision sévère des anticipations de baisses de taux. Or, les marchés ont largement digéré ce chiffre sans réaction majeure, signe que l'attention des investisseurs s'est déplacée vers les marchés de l'énergie.

Les prix à la pompe ont bondi de près de 25 % aux Etats-Unis depuis le début des tensions, et les prochaines publications d'inflation devraient en refléter l'impact. La probabilité d'une baisse de taux de la Fed en juin est tombée à environ 20 %, son niveau le plus bas de ce cycle, d'après les estimations du site de marché de prédictions Polymarket.

ETN crypto : plus de 1,4 milliard de dollars de collecte

Les produits d'investissement sur actifs numériques (ETN) ont enregistré trois semaines consécutives d'entrées nettes, totalisant environ 1,4 milliard de dollars depuis le début de la crise iranienne. Cette persistance des flux suggère que les investisseurs institutionnels maintiennent — voire renforcent — leur exposition au bitcoin en période de turbulences géopolitiques, un comportement davantage associé à une logique de valeur refuge qu'à de la spéculation pure.

En conclusion

Le bitcoin semble traverser une transition de fond : de simple proxy de liquidité, il évolue vers un actif de couverture géopolitique. Cette dynamique, si elle se confirme, renforce l'intérêt de l'actif dans un contexte de tensions durables et de politique monétaire contrainte par l'inflation énergétique.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.