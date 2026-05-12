BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Zebra Technologies, Qnity Electronics, IREN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7
* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, alors que la reprise des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'essoufflait et que les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient s'amenuisaient, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'inflation. .N
** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :
BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une compression des marges sur le GLP-1
nL6N41P09I
** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :
BUZZ - Recule après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41P0NK
** Chevron Corp CVX.N :
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O :
BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse alors que l'évanouissement des espoirs d'une fin rapide de la guerre en Iran ravive les craintes concernant l'approvisionnement
nL4N41P0S9
** Aevex Inc AVEX.N :
BUZZ - J.P. Morgan attribue la note “surpondérer” au fabricant de drones Aevex; les actions en hausse nL4N41P0PV
** BuzzFeed Inc BZFD.O :
BUZZ - Le titre bondit alors que Byron Allen s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la société pour 120 millions (XX millions d'euros) de dollars nL6N41P0ON
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or s'éloigne de son plus haut niveau en trois semaines
nL4N41P0WL
** Venture Global Inc VG.N :
BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse nL4N41P0YF
** GameStop Corp GME.N :
BUZZ - En baisse après le rejet de l'offre publique d'achat par eBay nL4N41P0YO
** JD.com Inc JD.O :
BUZZ - En hausse après des résultats de chiffre d'affaires optimistes au premier trimestre nL4N41P120
** ZoomInfo Technologies Inc GTM.O :
BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41P0SV
** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :
BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N41P139
** Wendy's Co WEN.O :
BUZZ - Bondit après l'annonce que Trian, la société de Peltz, cherche des financements pour une offre de rachat visant à retirer la société de la cote nL6N41P0T9
** Qnity Electronics Inc Q.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N41P14J
** IREN Ltd IREN.O :
BUZZ - En hausse après l'augmentation de la vente d'obligations convertibles de 2,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL6N41P0U1
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