BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Zebra Technologies, Qnity Electronics, IREN

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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, alors que la reprise des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'essoufflait et que les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient s'amenuisaient, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'inflation. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une compression des marges sur le GLP-1

nL6N41P09I

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Recule après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41P0NK

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse alors que l'évanouissement des espoirs d'une fin rapide de la guerre en Iran ravive les craintes concernant l'approvisionnement

nL4N41P0S9

** Aevex Inc AVEX.N :

BUZZ - J.P. Morgan attribue la note “surpondérer” au fabricant de drones Aevex; les actions en hausse nL4N41P0PV

** BuzzFeed Inc BZFD.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Byron Allen s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la société pour 120 millions (XX millions d'euros) de dollars nL6N41P0ON

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or s'éloigne de son plus haut niveau en trois semaines

nL4N41P0WL

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse nL4N41P0YF

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En baisse après le rejet de l'offre publique d'achat par eBay nL4N41P0YO

** JD.com Inc JD.O :

BUZZ - En hausse après des résultats de chiffre d'affaires optimistes au premier trimestre nL4N41P120

** ZoomInfo Technologies Inc GTM.O :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41P0SV

** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N41P139

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce que Trian, la société de Peltz, cherche des financements pour une offre de rachat visant à retirer la société de la cote nL6N41P0T9

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N41P14J

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de la vente d'obligations convertibles de 2,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL6N41P0U1