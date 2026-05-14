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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Klarna, Biogen, Legence
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, l'action de Nvidia ayant bondi, tandis que les investisseurs évaluaient les données économiques et suivaient de près les développements autour du sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux. .N

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions solides et à des suppressions d'emplois axées sur l'IA nL4N41R0RC

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les fabricants de puces européens rejoignent la reprise mondiale après que les États-Unis ont autorisé les ventes de Nvidia H200 à la Chine nL6N41R0LS

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse après que les États-Unis ont autorisé les ventes de puces à la Chine nL4N41R0S3

** Doximity Inc DOCS.N :

BUZZ - Recule après des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieures aux attentes nL4N41R0U3

** Precigen Inc PGEN.O :

BUZZ - En forte hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et une perte en baisse

nL6N41R0PU

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - En hausse après que TD Cowen a relevé sa recommandation à “acheter” nL6N41R0PW

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - L'action progresse grâce aux commandes chinoises attendues nL4N41R0ZG

** PDF Solutions Inc PDFS.O :

BUZZ - En baisse suite à une augmentation de l'offre publique de 201 millions de dollars nL6N41R0QD

** Enovix Corp ENVX.O :

BUZZ - Recule en raison de perspectives moroses pour le deuxième trimestre, les retards sur les smartphones pèsent sur la croissance nL4N41R10E

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Nomination de Colin Parker au poste de directeur général, l'action en hausse nL4N41R10Q

** Kodiak Gas Services Inc KGS.N :

BUZZ - L'action chute après avoir atteint un record suite à une vente d'actions de 750 millions de dollars nL6N41R0QQ

** Versant Media Group Inc VSNT.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires positif au premier trimestre nL4N41R122

** Camden Property Trust CPT.N :

BUZZ - La Banque Scotia dégrade la note de Camden Property à “sous-performance sectorielle” en raison d'une offre excédentaire nL4N41R12N

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - En hausse grâce à ses projets visant à faire progresser le développement d'un traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer nL4N41R150

** Willis Lease Finance Corp WLFC.O :

BUZZ - Recule suite à la conclusion d'un accord de dette convertible de 200 millions de dollars nL6N41R0SL

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - En hausse après des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre nL4N41R162

** Parker-Hannifin Corp PH.N :

BUZZ - Raymond James abaisse l'objectif de cours de Parker-Hannifin et soulève des inquiétudes quant à sa valorisation nL4N41R16B

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une vente d'actions d'un milliard de dollars nL6N41R0T7

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

BUZZ - Recule après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une perte plus importante nL4N41R17W

** Legence Corp LGN.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

nL4N41R1A2

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - En baisse après la publication de données de phase avancée concernant un traitement contre les troubles musculaires

nL4N41R12U

Valeurs associées

ASML HOLD NY SP ADR
1 587,2500 USD NASDAQ +0,36%
BIOGEN
198,8800 USD NASDAQ -2,76%
BOEING CO
233,780 USD NYSE -2,84%
CAMDEN REIT-SBI
104,185 USD NYSE -1,15%
CANADIAN SOLAR
15,9500 USD NASDAQ -20,41%
CISCO SYSTEMS
115,8000 USD NASDAQ +13,67%
DOXIMITY RG-A
17,720 USD NYSE -24,01%
ENOVIX
6,0100 USD NASDAQ -17,56%
INTUITIVE MACH RG-A
35,0200 USD NASDAQ -1,77%
KODIAK GAS SER
73,990 USD NYSE -2,37%
LEGENCE RG-A
95,0400 USD NASDAQ -5,00%
NVIDIA
231,8399 USD NASDAQ +2,66%
OKLO RG-A
65,560 USD NYSE -5,86%
PARKER-HANNIFIN
891,550 USD NYSE +1,04%
PDF SOLUTIONS
46,0500 USD NASDAQ -10,70%
PRECIGEN
4,5450 USD NASDAQ +9,52%
REGENXBIO
6,2700 USD NASDAQ -37,55%
STARBUCKS
107,4850 USD NASDAQ +1,45%
STMICRELCTRO-NY REG
63,770 USD NYSE +0,59%
VERSANT RG-A
44,8950 USD NASDAQ +11,02%
VERSANT RG-A WI
40,4000 USD NASDAQ -13,40%
WILLIS LEASE FIN
187,6000 USD NASDAQ -11,40%
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