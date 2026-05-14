L'Europe finit dans le vert, rallye de la "tech"

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, les valeurs technologiques poursuivant leur rallye dans un climat d'optimisme autour de ‌l'intelligence artificielle (IA), tandis que la visite du président américain Donald Trump en Chine a relégué au second plan l'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,93% à 8.082,27 points. À Francfort, le Dax a avancé de 1,32% et à Londres, le ​FTSE 100 a pris 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 1,26%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,76% et le Stoxx 600 a progressé de 0,76%.

Les volumes d'échanges ont toutefois été faibles en raison de la fête de l'Ascension.

Les investisseurs ont profité jeudi d'une séance favorable aux actifs risqués, et les valeurs technologiques du Stoxx 600 se sont distinguées (+2,55%), en particulier les fabricants de puces, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) restant globalement solide.

Reuters a par ailleurs rapporté qu'une dizaine d'entreprises chinoises avaient été autorisées par ​Washington à acheter les puces H200 du géant américain Nvidia, ce qui a également contribué à stimuler davantage l'enthousiasme pour ce secteur en plein essor des deux côtés de l'Atlantique.

Outre la technologie, les investisseurs attendent surtout de savoir si le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin permettra de donner un élan décisif aux négociations visant ​à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, actuellement dans l'impasse.

La guerre, déclenchée par l'opération américano-israélienne contre l'Iran le 28 février dernier, ⁠reste une toile de fond inquiétante pour les responsables politiques et monétaires, notamment parce qu'elle empêche la circulation des pétroliers dans le détroit stratégique d'Ormuz, entraînant une flambée des prix de l'énergie qui s'est déjà clairement répercutée sur ‌les indicateurs économiques les plus récents.

Les données économiques publiées jeudi aux États-Unis ont mis en évidence des ventes au détail solides, bien que portées par les dépenses en essence, ainsi qu'une forte hausse des prix à l'importation, également due en grande partie à la flambée des cours des carburants.

L'indice des prix à la consommation et celui des prix à la production, publiés plus tôt cette semaine, complètent un tableau ​peu encourageant sur l'évolution de l'inflation deux mois et demi après le début de la guerre.

VALEURS

Infineon ‌a gagné 5,7%, STMicroelectronics 5,3% et les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML, ASM International et BESI environ 3% chacun, dans un contexte favorables pour les valeurs liées aux ⁠semi-conducteurs et à l'IA.

Burberry a en revanche perdu 6,8% malgré une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme ayant pesé sur les recettes dans sa zone clé, l'Europe et le Moyen-Orient.

Le groupe britannique 3i Group a plongé de 12% après la publication de ses résultats, pesant sur l'indice des services financiers .SXFP (-0,36%).

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 1,01%, le Standard & Poor's 500 0,95% et le Nasdaq Composite 1,08%.

Nvidia grimpe de 4%, portant la ⁠capitalisation boursière du fabricant de puces à environ 5.600 ‌milliards de dollars, après que Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acheter sa puce H200.

Cisco s'envole pour sa part de 14% après avoir relevé sa prévision de ⁠chiffre d'affaires annuel et annoncé son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'IA et les secteurs de croissance associés.

Le secteur technologique du S&P 500 progresse de 1,88%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre les ‌indicateurs publiés jeudi aux Etats-Unis, les investisseurs ont appris jeudi que la croissance de l'économie britannique avait accéléré comme prévu au premier trimestre (+0,6%) par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la ⁠statistique (ONS).

En mars, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3% en glissement mensuel, alors qu'un sondage Reuters auprès d'économistes tablait sur une contraction de 0,2%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,23% ⁠face à un panier de devises de référence, les données économiques ‌ayant renforcé les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) ne modifiera pas ses taux d'intérêt cette année.

Si les actions britanniques se sont plutôt bien comportées jeudi, l'instabilité politique a de nouveau pesé sur la livre sterling, qui recule de 0,35% face au dollar, ​le Premier ministre Keir Starmer restant confronté à d'intenses pressions qui visent à le convaincre de quitter le pouvoir après sa déroute électorale lors des ‌dernières élections locales.

Wes Streeting, le ministre de la Santé, a démissionné ce jeudi et appelé à l'élection d'un nouveau chef de la majorité travailliste.

"Cela nous rapproche un peu plus d'une contestation de la direction du Parti travailliste. Il est encore difficile de dire combien d'étapes il reste à franchir ​pour y parvenir.... D'un point de vue global, on peut s'attendre à une longue campagne et à une incertitude persistante qui pèsera sur la livre sterling", écrit Nick Rees, analyste chez Monex Europe.

L'euro perd 0,29% à 1,1676 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes, référence dans la zone euro, ont reculé jeudi, mais restent proches de leur plus haut niveau depuis plusieurs années sur fond de craintes inflationnistes, qui font anticiper une politique monétaire restrictive de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement du Bund allemand à ⁠dix ans a reculé 6,0 points de base à 3,0480%. Le deux ans a également perdu 6 points de base poir finir la séance à 2,6587%.

Les rendements ont également reculé au Royaume-Uni après une flambée plus tôt cette semaine sur fond de crise politique.

Celui du Gilt à 30 ans a perdu environ 9 points de base jeudi à 5,6480%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 3,4 points de base à 4,4453% après ses gains récents. Le deux ans perd près de 1 point de base à 3,9815%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent légèrement jeudi alors que, selon les Gardiens de la révolution iraniens, environ 30 navires ont franchi le détroit d'Ormuz avec autorisation de Téhéran depuis mercredi soir.

Le Brent recule de 0,74% à 104,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,08% à 100,94 dollars.

"L'augmentation du nombre de navires autorisés à passer a un impact plus tangible sur le moral des marchés que sur l'équilibre réel entre l'offre et la demande", avertit toutefois Tamas Varga, analyste du marché pétrolier chez ​PVM.

A SUIVRE 15 MAI :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)