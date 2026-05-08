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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Coinbase, Microchip, Wendy's
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les actions américaines semblaient prêtes à ouvrir en hausse vendredi après qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a apaisé les inquiétudes concernant la santé du marché du travail, tandis qu'un rebond des fabricants de puces électroniques a également soutenu le moral des investisseurs. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - En baisse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

nL4N41L0MZ

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un contrat cloud de 1,8 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars éclipse des perspectives moroses nL4N41L0NY

** Monster Beverage Corp MNST.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de boissons énergisantes nL6N41L0H9

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre nL6N41L0IZ

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - En baisse après la prolongation par la FDA américaine de l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N41L0S2

** Koninklijke Philips NV PHG.N :

BUZZ - KBC relève sa recommandation à “acheter” après des résultats conformes aux attentes malgré un contexte macroéconomique défavorable nL6N41L0G3

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Réduction de 20 % des effectifs mondiaux; le titre recule nL6N41L0K3

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de RXO en raison du renforcement des tendances en matière de prix nL4N41L0TF

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Chute après des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations nL4N41L0VO

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que la thérapie cellulaire montre des résultats positifs dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde nL4N41L0VN

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire nL4N41L0W8

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - La société bondit après l'annonce d'un investissement de 2,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de Nvidia dans l'IA nL6N41L0L7

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours d'AAON et table sur une reprise des marges grâce à la reprise des commandes nL4N41L0X2

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent leur objectif de cours suite à la révision à la hausse des prévisions pour 2026 et aux initiatives de croissance nL4N41L0X5

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Le titre recule alors que des investisseurs en capital-risque se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 285 millions (XX millions d'euros) de dollars

nL6N41L0N0

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'une deuxième perte trimestrielle consécutive nL6N41L0N6

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - Recule alors qu'une société de capital-investissement cède sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 149 millions (XX millions d'euros) de dollars nL6N41L0NY

** Oshkosh Corp OSK.N :

BUZZ - En baisse après des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations nL4N41L0ZI

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation de son émission d'obligations convertibles de 400 millions (XX millions d'euros) de dollars nL6N41L0OC

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de premier trimestre supérieures aux attentes nL4N41L117

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - En hausse grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL4N41L12W

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes nL4N41L12Z

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41L0PV

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - En baisse alors que le bénéfice du premier trimestre recule malgré une hausse du chiffre d'affaires nL4N41L11U

Valeurs associées

AAON
136,1000 USD NASDAQ +5,30%
AIRBNB
145,8300 USD NASDAQ +3,82%
AKAMAI TECHNOLOG
140,2300 USD NASDAQ +20,17%
ANGLOGOLD ASH
106,260 USD NYSE +6,08%
ARTIVA BIOTHRP
12,1500 USD NASDAQ -2,96%
BIOGEN
194,9800 USD NASDAQ +1,88%
CLOUDFLARE RG-A
193,735 USD NYSE -24,55%
COINBASE GLB RG-A
190,5600 USD NASDAQ -1,24%
COREWEAVE
113,3200 USD NASDAQ -12,05%
FLUOR
43,580 USD NYSE -14,70%
HARMONY GOLD SP ADR
17,845 USD NYSE +1,51%
IREN LTD
61,4850 USD NASDAQ +8,15%
KONINK PHIL SP ADR
27,270 USD NYSE +0,41%
LIFESTANCE HLTH
7,7750 USD NASDAQ -12,15%
MERCADOLIBRE
1 677,6200 USD NASDAQ -10,29%
MICROCHIP TECH
98,9650 USD NASDAQ -2,57%
MONSTER BEVERAGE
86,7900 USD NASDAQ +14,24%
NEWMONT
116,440 USD NYSE +2,61%
OSHKOSH
135,910 USD NYSE -11,33%
PPL
36,645 USD NYSE -0,26%
ROCKET LAB
95,8100 USD NASDAQ +21,93%
RXO
22,470 USD NYSE -2,94%
SIBANYE SP ADR
13,300 USD NYSE +0,83%
TEMPUS AI RG-A
47,9950 USD NASDAQ -2,98%
THE TRADE DESK RG-A
22,0600 USD NASDAQ -6,09%
V2X
72,195 USD NYSE -4,16%
WENDY'S
7,2901 USD NASDAQ +4,89%
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