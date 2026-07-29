Bureau Veritas relève son objectif 2026 de croissance du CA

Bureau Veritas BVI.PA a relevé mercredi l'objectif annuel de croissance de son chiffre d'affaires, le spécialiste français de la certification citant la prise en compte des sorties engagées, tout en publiant un résultat opérationnel ajusté en hausse de 3,1% à 506,5 millions d'euros pour le premier semestre.

"Forts de nos performances du premier semestre, d’un solide carnet de commandes et de la sortie prévue des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon, ainsi que des 'Services aux Gouvernements', nous améliorons notre dynamique de croissance", a déclaré Hinda Gharbi, directrice générale, dans un communiqué.

Bureau Veritas anticipe désormais une croissance organique d'environ 4-9% ("modérée à élevée à un chiffre") de son chiffre d’affaires en 2026, contre un objectif de croissance de 4-6% ("modérée à un chiffre") précédemment, et confirme ses objectifs de marge opérationnelle ajustée et de flux de trésorerie.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)