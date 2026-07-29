 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 07:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Porté par une croissance organique en accélération au deuxième trimestre et par l'exécution dynamique de son plan stratégique LEAP | 28, Bureau Veritas a publié des résultats financiers en hausse au premier semestre 2026. Fort de cette performance et de la restructuration de son portefeuille, le spécialiste de l'inspection et de la certification a relevé sa prévision de croissance annuelle.

Au cours du premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires de 3,258 milliards d'euros, en hausse de 2,1% en données publiées et de 5% sur une base organique. L'activité a bénéficié d'une nette accélération séquentielle au deuxième trimestre, atteignant une croissance organique de 5,5%.

Cette dynamique s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel ajusté de 506,5 millions d'euros, en hausse de 3,1%, et une marge opérationnelle ajustée à 15,5%, soit une progression de 15 points de base en données publiées et de 29 points de base à changes constants. Quant au bénéfice net, il s'est élevé à 303,8 millions d'euros ( 3,9%).

Compte tenu du recentrage stratégique engagé, incluant les sorties programmées des activités de "Services aux Gouvernements" et des essais & inspections de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon, Bureau Veritas a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue modérée à élevée à un chiffre, contre une croissance modérée à un chiffre précédemment. Une amélioration de la marge opérationnelle ajustée est programmée, à changes constants.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
29,6500 EUR Euronext Paris +8,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de l'application Deezer sur un smartphone. (Crédit: freestocks.org / Pexels)
    Deezer embarque Winamp dans le streaming premium
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Liquidation judiciaire de l'usine de Fibre Excellence à Tarascon
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:15 

    Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    UBS : bénéfice net en hausse de 17% au 2T, porté par sa banque d'investissement
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:14 

    Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu’attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), porté par sa banque d’investissement. Son produit d'exploitation, équivalent du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,44 +2,81%
CAC 40
8 409,19 -0,59%
2CRSI
24,18 -5,99%
HAFFNER ENERGY
0,278 +9,23%
SOITEC
95,98 -3,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank