Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre

Porté par une croissance organique en accélération au deuxième trimestre et par l'exécution dynamique de son plan stratégique LEAP | 28, Bureau Veritas a publié des résultats financiers en hausse au premier semestre 2026. Fort de cette performance et de la restructuration de son portefeuille, le spécialiste de l'inspection et de la certification a relevé sa prévision de croissance annuelle.

Au cours du premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires de 3,258 milliards d'euros, en hausse de 2,1% en données publiées et de 5% sur une base organique. L'activité a bénéficié d'une nette accélération séquentielle au deuxième trimestre, atteignant une croissance organique de 5,5%.

Cette dynamique s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel ajusté de 506,5 millions d'euros, en hausse de 3,1%, et une marge opérationnelle ajustée à 15,5%, soit une progression de 15 points de base en données publiées et de 29 points de base à changes constants. Quant au bénéfice net, il s'est élevé à 303,8 millions d'euros ( 3,9%).

Compte tenu du recentrage stratégique engagé, incluant les sorties programmées des activités de "Services aux Gouvernements" et des essais & inspections de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon, Bureau Veritas a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue modérée à élevée à un chiffre, contre une croissance modérée à un chiffre précédemment. Une amélioration de la marge opérationnelle ajustée est programmée, à changes constants.