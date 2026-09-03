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Bureau Veritas réalise une émission obligataire de 700 MEUR
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 07:08
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Bureau Veritas annonce avoir procédé à une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 MEUR à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%, une transaction qui refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier 2027.

Ce placement obligataire a rencontré une forte demande de la part des investisseurs, avec un livre d'ordres 3,2 fois sursouscrit au pic et finalement 2 fois sursouscrit, souligne le groupe de services de tests, d'inspection et de certification (TIC).

Bureau Veritas a ainsi pu resserrer les conditions de financement à un niveau inférieur aux indications de prix initiales. Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 9 septembre.

Cette émission obligataire, qui sera assortie d'une notation A3 par Moody's, "témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du groupe, sa stratégie LEAP | 28 et dans la qualité de son profil de crédit", selon Bureau Veritas.

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